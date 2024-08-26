القصة الكاملة لأزمة مترجم كولر وكواليس مثيرة في رحيله عن الأهلي

أثار خالد الجوادي مترجم ومساعد مدرب النادي الأهلي مارسيل كولر السابق، الجدل بتصريحاته النارية التي أدلى بها مؤخرًا، وكشفه لكواليس رحيله عن القلعة الحمراء بعد فرمان مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.

ويستعرض الموجز في السطور التالية، القصة الكاملة لأزمة خالد الجوادي منذ إقالته من منصبه في النادي..

غضب لاعبي الأهلي من مترجم كولر

بدأ الأمر من لاعبي النادي الأهلي، بعدما أعربوا عن غضبهم من استمرار وجود خالد الجوادي مساعدًا لـ مارسيل كولر، وأكدوا أنه سبب تدهور العلاقة بينهم وبين السويسري.

وطالب اللاعبون من إدارة النادي الأهلي حل أزمة خالد الجوادي وعدم تواجده في غرفة الملابس، لأنه يقوم بنقل الأمور إلى المدير الفني

الجوادي يشعل الأزمة بين جماهير الأهلي ولاعبيه

ونشبت أزمة بين جماهير النادي الأهلي ولاعبيه، وكان بطلها الأول هو خالد الجوادي مترجم كولر السابق، بعدما رفض اللاعبون الاحتفال مع الجماهير بلقب الدوري المصري عقب مباراة سموحة.

وفي مباراة سموحة هتف الجماهير ضد محمود كهربا رغم عشق جماهير الأهلي للاعب منذ قدومه لصفوف الفريق، مع هتافاتهم لصالح المدير الفني بالإضافة إلى مترجمه خالد الجوادي، وهي المرة الأولى التي تشهدها الملاعب بهتافات الجماهير لمترجم الفريق.

وفي هذا المشهد انسحب لاعبي الأهلي من الملعب بقرار من محمد الشناوي، مع تصريح جدلي من الجوادي سخر خلاله من تصرف اللاعبين وتسائل:" هي اللاعيبة راحت فين؟".

وقال الشناوي عن الأزمة:" لماذا لم تُشجع الجماهير اللاعبين وشجعوا فقط المدير الفني ومترجمه خالد الجوادي؟.. لماذا سب الحضور اللاعبين؟.. هل يعرفون الظروف المحيطة بكل لاعب؟".

ورد الجوادي عليها:" قالوا عن هذه اللقطة أني "أسلم اللاعبين للجماهير".. ولكني حين سألت "أين اللاعبين" لم أكن أستنكر غيابهم بل أسأل فعلا أين هم لأني لم أكن أعرف

مارسيل كولر وخالد الجوادي

تصريحات نارية لـ مترجم مدرب الأهلي السابق

وبعد انتهاء الموسم قرر مجلس إدارة الأهلي رحيل خالد الجوادي، قبل أن يخرج الأخير عن صمته ويطلق العنان لتصريحاته في الساعات الأولى من صباح اليوم وأطلق عدة تصريحات نارية، وقال من خلالها..

بعض المواقف كنا نحتويها، ولكن حين يتكرر السلوك من اللاعب أو يكون فجا وانتشر في الإعلام، فأنا لست مصدر المعلومات الوحيد لكولر وبالتالي يسألنا حين تنتشر الأمور لأن هناك في شركة إدارة أعماله من يتابع منصات التواصل الاجتماعي، والذي يأتي دائما للحديث معي عما يراه

حين يكون أحد اللاعبين غاضبا من عدم مشاركته كان كولر يشاركني أسباب عدم لعبه، وبالتالي يمكنني أن أقول للاعب ما يحتاجه قبل الجلوس مع كولر. هذا كان دوري ولا يمكنني منع اللاعب من الحديث مع المدرب بالطبع

كنت أكتب منشورات كولر عبر منصات التواصل الاجتماعي حتى رحيلي، وولم يتم تعديل جملة كتبتها من قبل، قررت قبل 3 أشهر أني لن أتمكن من الاستمرار لظروفي العائلية ولأني بدأت أشعر أن الأجواء لم تكن جيدة وكثرت الاتهامات ضدي باجتياز اختصاصاتي، بينما كنت أؤدي اختصاصاتي التي لا يعرفونها

بعد نهاية المباراة ازدحم الملعب وفقدت أثر كولر وتوقعت أنه توجه ناحية الجماهير فذهبت إلى هناك بحثا عنه، شعرت بالشفقة على الجماهير من غياب اللاعبين ولذلك قمت بتحيتهم. حتى لو تلفظ بعضهم بألفاظ غير لائقة هذا كأني أعاقب الجماهير كلها

من المعتاد أن يحاولوا ترويج هذه الأكاذيب، وبعض اللاعبين مازحوني قائلين "شيل من اللي احنا بنشيله". ذهبت للشناوي وكهربا وأفشة بالأسماء وواجهت الثلاثي فنفوا أن لديهم مشكلة معي وصدقتهم

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