قرار من كاف بشأن مباراة الاهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقى

أصبحت مباراة كأس السوبر الأفريقى بين القطبين الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك، حديث الجماهير من عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة المصرية والأفريقية، بعد انتهاء موسم الفريقين.

موعد مباراة كأس السوبر الأفريقى ومواجهة الأهلي ضد الزمالك

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك و الأهلي في كأس السوبر الأفريقي يوم 27 سبتمبر 2024، في المملكة العربية السعودية “مستضيف البطولة في نسختها المقبلة.

وسيشارك الأهلي في المباراة بصفته بطلًا لبطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الأخيرة، بعدما توج بـ اللقب للمرة الـ 12 في تاريخه على حساب نادي الوداد البيضاوي المغربي.

وضرب الأهلي موعدًا ناريًا مع غريمه الأزلي الزمالك، في مباراة كأس السوبر الإفريقي، عقب تتويج الأخير بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية في نسختها الأخيرة، بعد الفوز أمام نهضة بركان المغربي للمرة الثانية في تاريخ القلعة البيضاء.

قرار عاجل من كاف يخص مباراة كأس السوبر الأفريقى

ويستعرض الموجز تطورات مباراة كأس السوبر الإفريقي..

وأرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، خطابًا رسميًا إلى نظيره المصري برئاسة جمال علاء، يخص مباراة كأس السوبر الأفريقى المقبلة.

وحدد كاف يوم 12 سبتمبر المقبل، موعدًا نهائيا لإرسال القائمة المشاركة في بطولة كأس السوبر الأفريقي، أي قبل أسبوعين من المواجهة المرتقبة، على أن يكون الموعد النهائي لإرسال القائمة الأولية غدا 26 أغسطس الجاري، وفقًا لما حدده الاتحاد الأفريقي من قبل.

عدد ألقاب الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقى

ويعد النادي الأهلي هو النادي الأكثر تتويجا بـ لقب كأس السوبر الأفريقي، برصيد 8 ألقاب، بينما نجح نادي الزمالك في حصد اللقب في 4 مرات من قبل.

وستكون موقعة يوم 27 سبتمبر المقبل هي الثانية في تاريخ مواجهات الفريقين الأهلي والزمالك في بطولة كأس السوبر الأفريقى.

الأهلي ضد الزمالك

وأنهى النادي الأهلي الموسم الرياضي الجاري بنجاح، بعدما حصد عدة ألقاب منها..

بطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الـ 44 في تاريخه

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بطولة السوبر المصري 2024 بعد الفوز أمام فيوتشر في الدورة الرباعية

بطولة كأس السوبر 2023 بعد الفوز أمام الزمالك

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