الكواليس الأولى في جلسة محاكمة أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك (فيديو)

يستعد أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، للخضوع لأولى جلسات محاكمته اليوم الاثنين في محكمة مرسى مطروح، في قضيتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات.

موعد محاكمة أحمد فتوح بعد القتل الخطأ

وتعقد محكمة جنايات مرسى مطروح في الدائرة الثانية جنايات اليوم الاثنين، جلسة محاكمة أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، بتهمتي التسبب في قتل المجني عليه أحمد السيد أمين الشرطة، بالخطأ، والقيادة تحت تأثير المخدر، بعد إيجابية العينة التي خضع لها تحت رعاية الطب الشرعي.

تطورات أزمة أحمد فتوح لاعب الزمالك

ويرصد الموجز كواليس جلسة أحمد فتوح لاعب الزمالك..

ووصل أحمد فتوح صباح اليوم الاثنين إلى محكمة جنايات مطروح، والتي تنعقد بحضور المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة وبعضوية المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوي والمستشار عبد الجليل محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر.

وصول أشرف عبد العزيز محامي أحمد فتوح

ووصل أشرف عبد العزيز محامي أحمد فتوح إلى محكمة مطروح، لبدء الترافع عن اللاعب في قضية القتل الخطأ وتعاطي المخدرات.

أشرف عبد العزيز - محامي أحمد فتوح

اعترافات أحمد فتوح في التحقيقات

وخلال التحقيقات التي خضع لها اللاعب بعد القبض عليه، قال اللاعب أحمد فتوح إنه كان في اتجاهه إلى إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي، وحال سيره على الطريق السريع، فوجئ بشخص يعبر الطريق وحاول بشتى الطرق أن يتفاداه، لكنه صدمه دون قصد جنائي منه.

مرتضى منصور يتدخل في أزمة أحمد فتوح

وظهر مرتضى منصور في أزمة أحمد فتوح، بعدما حاول الصلح بينه وبين أسرة الشخص المتوفي، لمحاولة تبرأة اللاعب من التهمة الجنائية والقتل.

قبل أن تعلن التقارير الإعلامية المختلفة وعلى رأسها أمير هشام عبر قناة “النهار”، أن أسرة المتوفي أعربت عن غضبها من تصريحات مرتضى منصور ورفضت استقباله

وقال أمير هشام:"هناك استياء من أسرة المتوفي من مرتضى منصور رئيس الزمالك الأسبق ورفضوا استقباله، ولا توجد صحة بالاتفاق على دفع مبلغ 15 مليون جنيه دية، خلال الاجتماع سوف يتم الاتفاق على الدية وإنهاء كافة الإجراءات، وأهل الضحية رفضوا استقبال أحمد سالم المتحدث الرسمي لتقديم واجب العزاء اليوم، بسبب تصريحاته الأخيرة".

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