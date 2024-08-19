جدول ترتيب الدوري المصري والهدافين بعد انتهاء الموسم الرياضي 2023-2024

أسدل الستار على منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2023-2024، بعدما أقيمت أخر مبارياته مساء أمس الأحد.

ونجح الأهلي في حسم لقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثانية على التوالي والـ 44 في تاريخه، بعدما توج باللقب قبل انتهاء المسابقة بـ 3 جولات كاملة.

ويستعرض الموجز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وترتيب الهدافين بعد انتهاء الموسم…

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- الأهلي - 85 نقطة - البطل - دوري أبطال أفريقيا

2- بيراميدز - 79 نقطة - دوري أبطال أفريقيا

3- الزمالك - 56 نقطة - كأس الكونفدرالية

4- المصري البورسعيدي - 55 نقطة

5- مودرن سبورت - 54 نقطة - كأس الكونفدرالية

6- سموحة - 54 نقطة

7- زد اف سي - 51 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا - 46 نقطة

9- إنبي - 45 نقطة

10- طلائع الجيش - 42 نقطة

11- الاتحاد السكندري - 41 نقطة

12- الجونة - 39 نقطة

13- البنك الأهلي - 36 نقطة

14- الإسماعيلي - 33نقطة

15- فاركو - 33 نقطة

16- بلدية المحلة - 28 نقطة - هبط رسميا

17- المقاولون العرب - 26 نقطة - هبط رسميا

18- الداخلية - 20 نقطة - هبط رسميا

الزمالك ضد بلدية المحلة - الدوري المصري

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

وحسم الفلسطين وسام أبو علي لاعب الاهلي، لقب هداف الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري، بعدما سجل 18 هدفًا في 19 مباراة فقط، منذ تعاقد الأهلي معه في يناير الماضي..

1- وسام أبو علي - الأهلي - 18 هدفا

2- فيستون كالالا ماييلي - بيراميدز - 17 هدفا

3- حسام اشرف - بلدية المحلة - 14 هدفا

4- مصطفى عبد الرؤوف زيكو - زد إف سي - 12 هدفا

4- حسام حسن - سموحة - 12 هدفا

5- صديق أويجولا - سيراميكا كليوباترا - 11 هدفا

5- مابولولو - الاتحاد السكندري - 11 هدفا

5- ياو أنور - البنك الأهلي - 11 هدفا

5- محمد سالم - المقاولون العرب - 11 هدفا

6- أحمد سيد زيزو - الزمالك - 9 أهداف

6- شادي حسين - زد اف سي - 9 أهداف

7- إمام عاشور - الأهلي - 8 أهداف

7- أحمد قندوسي - سيراميكا كليوباترا - 8 أهداف

7- ميدو جابر - المصري البورسعيدي - 8 أهداف

7- أحمد بلحاج - سيراميكا كليوباترا - 8 أهداف

7- فخري لاكاي - بيراميدز - 8 أهداف

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