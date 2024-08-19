تابع الآن جدول مواعيد اهم المباريات اليوم الاثنين في الدوري الإنجليزي والملاعب المختلفة

تستكمل على مدار اليوم الاثنين الموافق 9 أغسطس منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة الأولى من الموسم الرياضي الجاري 2024-2025، والذي انطلق مساء الجمعة الماضي وسط اهتمام الملايين حول العالم من عشاق الساحرة المستديرة.

وشهدت مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن الندية بين المنافسين، ليواصل خطف أنظار عشاق الساحرة المستديرة، باعتباره الدوري الأهم والأكثر جماهيرية حول العالم، ولا سيما مباريات الأندية القوية والعريقة.

وسيسدل الستار مساء اليوم الاثنين على منافسات الجولة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يستضيف ليستر سيتي نظيره توتنهام في مواجهة صعبة ومثيرة على أرض الأول.

ومن الملاعب الإنجليزية إلى الإسبانية، حيث تقام مباراتين في ختام منافسات الجولة الأولى أيضًا من لاليجا في نسخته الجديدة 2024-2025 والتي انطلقت مساء الخميس الماضي..

ويستعرض الموجز في السطور التالية، جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين الموافق 19 أغسطس الجاري، مع القنوات التي ستقوم بنقلها في مختلف الدوريات العالمية من الدوري الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، التركي وكأس ألمانيا، ضمن منافسات الموسم الرياضي الجديد 2024-2025..

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ليستر سيتي ضد توتنهام – الساعة 10 مساء - على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

بلد الوليد ضد إسبانيول – الساعة 8 مساء - على قناة beIN Sports HD 3

فياريال ضد أتلتيكو مدريد – الساعة 10:30 مساء - على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ليتشي ضد أتالانتا – الساعة 7:30 مساء - على قناة أبو طبى الرياضية 1

يوفنتوس ضد كومو – الساعة 9:45 مساء - على قناة أبو طبى الرياضية 1

مواعيد مباريات الدوري التركي

ايوبسبور ضد بودريم سبور – الساعة 9 مساء

هاتاي سبور ضد قاسم باشا – الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات كأس ألمانيا

إنيرجي كوتبوس ضد فيردر بريمن – الساعة 7 مساء

توس كوبلنز ضد فولفسبورج – الساعة 7 مساء

كيكرز أوفينباخ ضد ماجديبورج – الساعة 7 مساء

آينتراخت براونشفايج ضد آينتراخت فرانكفورت – الساعة 9:45 مساء

يوفنتوس - الدوري الإيطالي الممتاز

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