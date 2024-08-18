قرارات مثيرة داخل الأهلي بفرمان محمود الخطيب.. رحيل بيبو وعودة مختار مختار

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تعيين ا مختار مختار رئيسًا للجنة التخطيط خلفًا محسن صالح الذي اعتذر عن استمرار في مهمته.

بالإضافة إلى ذلك، قرر المجلس إضافة امحمد رمضان كعضو جديد في اللجنة إلى جانب حسام غالي عضو مجلس الإدارة وا زكريا ناصف.

رحيل محسن صالح وبيبو عن الأهلي رسميًا

تم قبول اعتذار محسن صالح عن رئاسة لجنة التخطيط، وتم توجيه الشكر له على جهوده مع أعضاء اللجنة والمساهمة في نجاحات قطاع الكرة خلال الفترة الماضية.

بالنسبة للجنة التخطيط بنادي الأهلي، قررت في اجتماعها اليوم بحضور رئيس النادي والمشرف العام على الكرة، قبول اعتذار خالد بيبو عن استمرار في منصب مدير الكرة.

خالد بيبو

وقدمت اللجنة الشكر والتقدير لـ"بيبو" عن جهوده والتزامه بثوابت النادي خلال فترة إدارته، بالإضافة إلى مساهمته في تحقيق الانتصارات والبطولات على الصعيدين المحلي والقاري.

تم تكليف خالد بيبو بمهمة المنسق العام لقطاعات الناشئين والأكاديمية والكرة النسائية.

وفي نفس الاجتماع، وافقت اللجنة على استقالة خالد الجوادي، مترجم مارسيل كولر ومدرب الفريق الأول لكرة القدم، وقدمت الشكر إليه على جهوده خلال فترة عمله مع الجهاز الفني والإداري والطبي.

أحمد عبد القادر يرحل عن الأهلي إلى الدوري القطري

يُنتظر أن يُظهر اللاعب أحمد عبد القادر مع ناديه الجديد في قطر يوم الاثنين القادم، بعد إتمام مسؤولي الأهلي كافة الإجراءات المتعلقة بصفقته مع نظرائهم في نادي قطر خلال اليومين الماضيين.

وتوصلت إدارة النادي الأهلي إلى اتفاق مع نظرائهم في نادي قطر لإعارة اللاعب لموسم واحد مقابل 550 ألف دولار، بالإضافة إلى 50 ألف دولار كمكافأة إضافية تحصل عليها الأهلي في حال مشاركة اللاعب وتسجيله أو صناعة الأهداف.

تمت عملية إعارة عبد القادر بعد تمديد عقده مع النادي الأهلي لموسم إضافي ينتهي في يونيو 2026.

من جهة أخرى، كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن بعض الأصوات داخل النادي قد طرحت اسم عماد النحاس، نجم الأهلي السابق، لتولي منصب مدير الكرة في الفريق، خلفًا لخالد بيبو الحالي.

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