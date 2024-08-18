قرار عاجل داخل الأهلي بشأن مساعد كولر.. مفاجأة جديدة

اتخذ مسؤولو الكرة في النادي الأهلي قرارًا عاجلا بتعديل راتب سامي قمصان، المدرب العام في الجهاز الفني للفريق الأول، ليتماشى مع باقي أفراد الجهاز المعاون للمدرب مارسيل كولر.

هذا القرار جاء نتيجة للإنجازات الملموسة التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة تحت قيادة السويسري مارسيل كولر ومعاونة مدربه سامي قمصان.

الأهلي يعدل راتب سامي قمصان

اليوم، يجتمع مسؤولو كرة القدم في النادي الأهلي لحسم عدد من القضايا المتعلقة بالفريق، بما في ذلك مستقبل خالد بيبو مدير الكرة، وخالد الجوادي مترجم المدرب السويسري، وهيلكة شركة الكرة، بالإضافة إلى لجنة التخطيط. من بعض هذه القضايا، الموافقة على تعديل راتب سامي قمصان.

مصدر داخل النادي الأهلي كشف لـ"الموجز" أن راتب سامي قمصان سيبلغ 250 ألف جنيه، بالإضافة إلى بعض المكافآت المالية عند تحقيق الفريق للانتصارات في مختلف البطولات.

سامي قمصان- الأهلي

سامي قمصان قاد الأهلي في آخر ثلاث مباريات كمدير فني بتكليف من المدرب السويسري مارسيل كولر، الذي غادر البلاد بعد تتويج الأهلي بلقب الدوري، حيث حقق الفريق الفوز على زد والتعادل مع إنبي، قبل الخسارة في المباراة الأخيرة أمام مودرن سبورت

وافق مسؤولو نادي الأهلي على طلب استقالة محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط للكرة، الذي تقدم به قبل بضعة أيام.

وصرح مصدر داخل النادي بأن محسن صالح تحدث هاتفيًا مع رئيس النادي في نهاية الأسبوع الماضي، معبرًا عن رغبته في الرحيل بعد خدمته في اللجنة لمدة خمس سنوات وشعوره بأنه قدم جهده بالكامل.

وأكد المصدر أن رئيس النادي وافق على طلب محسن صالح للرحيل، نظرًا لكونه قد كان مثالًا للإخلاص والتفاني خلال فترة عمله في النادي.

لجنة التخطيط تقترب من الرحيل عن الأهلي بعد بيبو

وفي الأيام القادمة، سيناقش مسؤولو النادي مستقبل لجنة التخطيط، سواء من خلال إعادة هيكلتها أو إضافة أعضاء جدد إليها مع الاحتفاظ بالهيكل الحالي.

من جهة أخرى، كشف مصدر داخل الأهلي أن بعض الأصوات داخل النادي تدعم تعيين عماد النحاس، نجم الأهلي السابق، كمدير للكرة ليحل محل خالد بيبو المدير الحالي.

وقد قرر مسؤولو الأهلي تقديم الشكر لخالد بيبو بناءً على طلب المدرب السويسري مارسيل كولر الذي أصر على رحيله، على الرغم من رغبة معظم مسؤولي النادي في الاحتفاظ به.

وأوضح مصدر داخل النادي أن الإدارة تعمل بجدية حاليًا على تعيين مدير كرة جديد للفريق، استعدادًا لبداية الموسم القادم، بعد انتهاء الموسم الحالي بخسارة النادي 1-2 أمام مودرن سبورت في الجولة الـ34 والأخيرة.

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