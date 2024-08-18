الأهلي يحسم موقف كهربا النهائي مع كولر.. ماذا حدث؟

حسم مصدر داخل النادي الأهلي الجدل المثار حول إمكانية رحيل اللاعب محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط اسم اللاعب محمود كهربا في الفترة الماضية بالانتقال إلى أحد صفوف الأندية المحلية في الصيف الحالية بعد رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني برحيله.

الأهلي يطلب من كولر بقاء كهربا

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الموجز" أن هناك محاولات لإقناع مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي ببقاء كهربا مع المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وشدد المصدر فإن إدارة الكرة في النادي الأهلي قد أوصت بالاستمرار في استخدام خدمات اللاعب كهربا نظراً لعدم توفر بديل محلي بنفس المستوى في الوقت الحالي.

أشارت المصادر إلى ميل الأندية المصرية إلى المبالغة في مطالبها عند النظر في بيع لاعبيها.

محمود كهربا

وقد قرر مسؤولو النادي الأهلي الاحتفاظ بكهربا ضمن صفوف الفريق، مع منح المدرب مارسيل كولر حرية اختيار المواقف التي يشارك فيها اللاعب خلال الموسم الجديد وفقاً للاحتياجات الفنية.

وتم عقد اجتماع بين إدارة النادي وكهربا حديثاً، حيث طُلب منه الامتثال لتوجيهات المدرب وعدم الاعتراض على عدم مشاركته في المباريات المقبلة، وقد وافق اللاعب على ذلك نظراً لرغبته في البقاء في الفريق ورفضه لكل العروض الأخرى التي وصلته.

وشارك كهربا كأساسي في آخر ثلاث مباريات للأهلي تحت قيادة سامي قمصان في دوري NILE، حيث نجح في التسجيل في مباراة زد وإنبي.

يذكر أنه غاب عن المشاركة في الموسم الماضي بسبب الخلافات المستمرة مع مدربه مارسيل كولر.

كهربا ينفي رحيله عن الأهلي في الصيف

نفى محمود عبد المنعم كهربا بشكل قاطع احتمالية مغادرته للنادي الأهلي بعد نهاية الموسم الحالي، حيث أكد في تصريحات متلفزة أن الأهلي هو بيته وما دام حاضرًا فإنه تحت سيطرة النادي.

وأشار كهربا إلى أنه لا توجد خلافات أو مشاكل مع المدرب مارسيل كولر، موضحًا أنه يعمل بجد وعزم داخل النادي وينافس بكل قوة في كل فرصة تأتي له.

وأكد أنه يمكنه اللعب في أي مركز في خط الهجوم وأن المنافسة بين اللاعبين تكون في صالح النادي الأهلي.

وأوضح أنه تلقى عرضًا جيدًا من فريق في الدوري المصري، لكنه أكد أنه من المستحيل عليه أن يلعب لأي فريق آخر في مصر غير الأهلي.

وبالنسبة لسبب بكائه بعد تسجيله هدفًا أمام زد، أوضح أنه كان حزينًا بسبب فشله في تسجيل هدف سابق ولذلك بكى عندما نجح في التسجيل.

وختم تصريحاته بالفخر بحمل شارة القيادة للأهلي وحزنه للهزيمة أمام مودرن سبورت، معربًا عن رغبته في الفوز في تلك المباراة.

وأكد أنه لا توجد مشاكل مع أي تغييرات في الجهاز الفني، مشيرًا إلى أنهم كلاعبين وجماهير سيظلون دائمًا متمسكين بالنادي.

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