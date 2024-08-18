القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم ضد تشيلسي
يبحث عشاق وجماهير كرة القدم العالمية، عن القنوات الناقلة لظهور مانشستر سيتي الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يصطدم بنظيره تشيلسي مساء اليوم الأحد، في الجولة الأولى من البريميرليج.
موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي
ستنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي، في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، والتي يستضيفها ستامفورد بريدج معقل البلوز.
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي
في حراسة المرمى: إيدرسون.
في خط الدفاع: ريكو لويز - روبين دياش - مانويل أكانجي - يوشكو جفارديول.
في خط الوسط: كيفين دي بروين - كوفاسيتش - برناردو سيلفا.
في خط الهجوم: جيريمي دوكو - إرلينج هالاند - فيل فودين
ويستعرض الموجز القنوات التي ستنقل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي مساء اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي..
القنوات الناقلة لقمة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي
القناة الحادية عشرة الرياضية 1 HD البرتغال
التردد 12398.
الاستقطاب: أفقي.
أما معدل الترميز 27500.
القمر: قمر هيسباسات.
قناة راه فردا
التردد: 11293.
الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز 27500.
القمر: أفغان سات 1.
قناة فوكس سبورتس الدوري الهولندي 4
التردد: 11739.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 29900.
قمر: استرا 3A.
القناة 5 إيطاليا
التردد: 11917.
الاستقطاب:عمودي.
معدل الترميز: 27500.
قمر: هوت بيرد.
قناة ZDF HD
التردد: 11054.
التردد: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
على قمر: هوت بيرد.
قناة النجاح التلفزيونية
التردد: 11231.
الاستقطاب:عمودي.
معدل الترميز 27500.
القمر الصناعي: أفغان سات 48 درجة جهة الشرق.
قناة beIN SPORTS 1 HD
القمر الصناعي سهيل سات
التردد 11013
الاستقطاب أفقي
معدل الترميز 27500
التصحيح 2/3
القمر الصناعي نايل سات
التردد 10810
الاستقطاب أفقي
معدل الترميز 27500
معامل التصحيح 2/3
القناة Arena Sport 1 HD Croatia
القمر الصناعي Eutelsat W2
التردد 11678
الاستقطاب أفقي
معدل الترميز 30000
التصحيح 3\4
قناة TNT Sports 1
القمر الصناعي Astra 3A
التردد 11344
الاستقطاب عمودي
معدل الترميز 27500
التصحيح 3\4
قناة SuperSport HD
القمر الصناعي Eutelsat W2
التردد 10845
الاستقطاب أفقي
معدل الترميز 30000
التصحيح 3\4
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