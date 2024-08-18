القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم ضد تشيلسي

يبحث عشاق وجماهير كرة القدم العالمية، عن القنوات الناقلة لظهور مانشستر سيتي الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يصطدم بنظيره تشيلسي مساء اليوم الأحد، في الجولة الأولى من البريميرليج.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ستنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي، في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، والتي يستضيفها ستامفورد بريدج معقل البلوز.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: إيدرسون.

في خط الدفاع: ريكو لويز - روبين دياش - مانويل أكانجي - يوشكو جفارديول.

في خط الوسط: كيفين دي بروين - كوفاسيتش - برناردو سيلفا.

في خط الهجوم: جيريمي دوكو - إرلينج هالاند - فيل فودين

ويستعرض الموجز القنوات التي ستنقل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي مساء اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي..

مانشستر سيتي ضد تشيلسي

القنوات الناقلة لقمة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

القناة الحادية عشرة الرياضية 1 HD البرتغال

التردد 12398.

الاستقطاب: أفقي.

أما معدل الترميز 27500.

القمر: قمر هيسباسات.

قناة راه فردا

التردد: 11293.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز 27500.

القمر: أفغان سات 1.

قناة فوكس سبورتس الدوري الهولندي 4

التردد: 11739.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 29900.

قمر: استرا 3A.

القناة 5 إيطاليا

التردد: 11917.

الاستقطاب:عمودي.

معدل الترميز: 27500.

قمر: هوت بيرد.

قناة ZDF HD

التردد: 11054.

التردد: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

على قمر: هوت بيرد.

قناة النجاح التلفزيونية

التردد: 11231.

الاستقطاب:عمودي.

معدل الترميز 27500.

القمر الصناعي: أفغان سات 48 درجة جهة الشرق.

قناة beIN SPORTS 1 HD

القمر الصناعي سهيل سات

التردد 11013

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

التصحيح 2/3

القمر الصناعي نايل سات

التردد 10810

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح 2/3

القناة Arena Sport 1 HD Croatia

القمر الصناعي Eutelsat W2

التردد 11678

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 30000

التصحيح 3\4

قناة TNT Sports 1

القمر الصناعي Astra 3A

التردد 11344

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

التصحيح 3\4

قناة SuperSport HD

القمر الصناعي Eutelsat W2

التردد 10845

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 30000

التصحيح 3\4

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