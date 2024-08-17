قائمة ريال مدريد أمام مايوركا في الدوري الإسباني 2024-2025

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، القائمة التي تستعد لخوض مباراتهم المقبلة ضد ريال مايوركا، في الجولة الأولى الافتتاحية من الدوري الإسباني الممتاز للموسم الجديد 2024-2025.

موعد مباراة ريال مدريد ضد مايوركا في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مايوركا ضد ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني 2024-2025 هو مساء يوم غد الأحد 18 أغسطس 2024، والتي يستضيفها ملعب إيبيروستار.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة بين ريال مدريد حامل اللقب ونظيره ريال مايوركا في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.

قائمة ريال مدريد أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني

ويكشف الموجز قائمة ريال مدريد أمام ريال مايوركا في مباراتهم المقرر لها غدا الأحد.

وأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، القائمة الرسمية التي تستعد لخوض مباراتهم الافتتاحية في الدوري الإسباني الممتاز للموسم الجديد، ومواجهة ريال مايوركا والمقرر لها مساء غد الأحد.

وجاءت قائمة ريال مدريد في بدء انطلاق مشوار الدفاع عن لقب الدوري الإسباني الممتاز لتضم كل من..

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندريه لونين - فران جونزاليس.

في خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - خيسوس فاييخو - أنطونيو روديجر - فيرلاند ميندي - جاكوبو.

في خط الوسط: جود بيلينجهام - فيدي فالفيردي - لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو جوس - إندريك - إبراهيم دياز.

ريال مدريد

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مايوركا في الدوري الإسباني

ومن المتوقع أن يدفع كارلو أنشلوتي بالتشكيل الآتي في مباراته المقبلة ضد ريال مايوركا والمفترض إقامتها مساء غد الأحد..

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في خط الدفاع: فيرلاند ميندي - أنطونيو روديجر - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

في خط الوسط: فيدريكو فالفيردي - جود بيلينجهام - أوريليين تشواميني

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو

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