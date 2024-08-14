تشكيل ريال مدريد ضد أتالانتا في السوبر الأوروبي.. موقف مبابي

أعلن المدير الفني لفريق ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة أتالانتا في كأس السوبر الأوروبي.

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد نادي أتالانتا في كأس السوبر الأوروبي اليوم الأربعاء، على ملعب "وارسو الوطني"، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وشهدت التشكيلة الرسمية لريال مدريد اليوم تواجد اللاعب الفرنسي البارز وصاحب الانتقال الجديد إلى الفريق الملكي، كيليان مبابي، كأساسي.

تشكيل ريال مدريد اليوم أمام أتالانتا في السوبر الأوروبي

ويستعرض لكم “ الموجز” تشكيل ريال مدريد أمام أتالانتا في السوبر

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، ميليتاو، روديجر، ميندي.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، تشواميني، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

بدلاء ريال مدريد أمام أتالانتا في كأس السوبر الأوروبي

أندريه لونين، فران جونزاليس، ديفيد ألابا، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، خيسوس فاييخو جاكوبو، لوكا مودريتش، أردا جولر، داني سيبايوس، إندريك، إبراهيم دياز.

ريال مدريد في مهمة تاريخية ضد أتالانتا

فاز فريق ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، بعد تغلبه على بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية التي أُقيمت في ويمبلي بلندن. واليوم، يستعد الفريق الملكي للمشاركة في كأس السوبر الأوروبي ضد أتالانتا.

ريال مدريد

من جهته، توج فريق أتالانتا، المعروف بـ"القديسين"، بلقب الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه بعد تفوقه على باير ليفركوزن بنتيجة 3-0 في دبلن.

ريال مدريد يسعى لتحقيق المركز الأول في قائمة الفرق الأكثر تتويجاً بكأس السوبر الأوروبي.

ويتشارك المركز الأول حاليًا مع برشلونة وميلان برصيد 5 ألقاب لكل منهم. يعول الفريق على نجومه مثل كيليان مبابي، الذي انضم حديثًا إلى الفريق، بالإضافة إلى لوكا مودريتش وداني كارفخال.

الحكم السويسري ساندرو شيرير تم تعيينه لإدارة كأس السوبر الأوروبي 2024، بمساعدة ستيفان دي ألميدا ويوناس إيرني من سويسرا، وميكولا بالاكين من أوكرانيا كحكم رابع.

اقرأ أيضًا..

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتالانتا في السوبر الأوروبي

موعد مباراة ريال مدريد وأتالانتا في السوبر الأوروبي والقناة الناقلة



