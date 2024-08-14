طلائع الجيش يقهر الزمالك 3-1 في الدوري

حقق فريق طلائع الجيش الفوز علي نظيره فريق الزمالك بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2023-2024.

تشكيل الزمالك ضد المصري

حراسة المرمى : محمود الشناوي.

خط الدفاع : حسن أبو المعاطي – مصطفى الزناري – أحمد مجدي – محمد السيد.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – سيف جعفر – مهاب ياسر.

خط الهجوم : محمد عاطف – سامسون أكينيولا – سيد عبد الله "نيمار".

بدلاء الزمالك ضد طلائع الجيش

عمر عبد العزيز وأحمد رفاعي ومحمد إبراهيم ويوسف أحمد حسن وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وعمار ياسر وحازم أسامة ومحمود عبد الرازق"شيكابالا" وأيمن أمير عبد العزيز.

تشكيل طلائع الجيش ضد الزمالك

شهد تشكيل طلائع الجيش ضد الزمالك في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2023-2024 الدفع بالعناصر الأتية:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد متعب – عمرو طارق – محمد دياب – أحمد زولا.

خط الوسط: فريد شوقي - عبدالرحمن شيكا - إسلام محارب.

خط الهجوم: أحمد سمير -عمر السعيد - كريم طارق.

ترتيب الدوري المصري

يستعرض الموجز في السطور التالية جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز طلائع الجيش علي الزمالك اليوم..

1- الأهلي - 84 نقطة

2- بيراميدز - 76 نقطة

3- الزمالك - 55 نقطة

4- المصري - 52 نقطة

5- مودرن سبورت - 51 نقطة

6- سموحة - 51 نقطة

7- زد أف سي - 47 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا - 45 نقطة

9- إنبي - 43 نقطة

10- طلائع الجيش - 42 نقطة

11- الاتحاد - 41 نقطة

12- الجونة - 36 نقطة

13- البنك الأهلي- 35 نقطة

14- الإسماعيلي - 33 نقطة

15- فاركو - 32 نقطة

16- بلدية المحلة - 27 نقطة

17- المقاولون العرب - 26 نقطة

18- الداخلية - 19 نقطة

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