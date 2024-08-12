مباريات الأهلي القادمة في الدوري المصري وحتى نهاية الموسم

يترقب النادي الأهلي خوض أخر مباراتين في الموسم الجاري من الدوري المصري 2023-2024، بعدما نجح في حسم اللقب مبكرًا قبل أسابيع من انتهاء المسابقة.

وحسم النادي الأهلي لقب الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري، للنسخة الثانية على التوالي وللمرة الـ 44 في تاريخه، بعدما تعصدر جدول ترتيب المسابقة وحصد 84 نقطة بعد خوض 32 مباراة، وتفوق على نظيره بيراميدز.

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري المصري

يستعرض لكم “الموجز” جدول مواعيد مباريات النادي الأهلي المتبقية في الدوري المصري كما يلي:

الجولة الـ 33: يوم الأربعاء 14 أغسطس 2024، الأهلي ضد إنبي، الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة في استاد المقاولون العرب.

الجولة الـ 34: يوم السبت 17 أغسطس 2024، الأهلي ضد فيوتشر، على ملعب استاد القاهرة.

الأهلي

صفقات الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية

وعلى سياق اخر كان النادي الأهلي قد تعاقد مؤخرًا مع اللاعب يوسف أيمن مدافع نادي الدحيل القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري وذلك على سبيل الإعارة.

وأعلن الأهلي قبل أيام قليلة تعاقده مع الدولي المغربي يحيى عطية الله نجم نادي الوداد البيضاوي السابق، ليكون ثاني صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ترتيب الأهلي في جدول الدوري المصري

1- الأهلي - 84 نقطة - 32 مباراة - البطل

2- بيراميدز - 76 نقطة - 33 مباراة

3- الزمالك - 55 نقطة - 32 مباراة

4- المصري البورسعيدي - 52 نقطة - 32 مباراة

5- مودرن سبورت - 50 نقطة - 32 مباراة

6- سموحة - 48 نقطة - 31 مباراة

7- زد أف سي - 47 نقطة - 32 مباراة

8- سيراميكا كليوباترا - 45 نقطة - 32 مباراة

9- إنبي - 43 نقطة - 31 مباراة

10- الاتحاد السكندري - 40 نقطة - 32 مباراة

11- طلائع الجيش - 39 نقطة - 33 مباراة

12- البنك الأهلي - 34 نقطة - 32 مباراة

13- الجونة - 33 نقطة - 32 مباراة

14- الإسماعيلي - 32 نقطة - 32 مباراة

15- فاركو - 31 نقطة - 32 مباراة

16- بلدية المحلة - 27 نقطة - 32 مباراة

17- المقاولون العرب - 25 نقطة - 32 مباراة - هبط رسميا.

18- الداخلية - 19 نقطة - 32 مباراة - هبط رسميا.

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