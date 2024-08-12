الأهلي يكشف لـ"الموجز" حقيقة مفاوضاته مع سفيان بوفال.. مفاجأة

حسم مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة الأنباء المتداولة بخصوص دخول القلعة الحمراء في مفاوضات قوية للتعاقد مع المغربي سفيان بوفال خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وارتبط اسم سفيان بوفال نجم نادي الريان القطري بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري لتعزيز صفوف المارد الأحمر في الموسم الجديد.

ويبحث النادي الأهلي في الوقت الحالي عن التعاقد مع أكثر من لاعب ذو العيار الثقيل بناءً على رغبة السويسري مارسيل كولر في ظل ارتباط المارد الأحمر بأكثر من بطولة في الموسم القادم.

الأهلي ينفي مفاوضاته مع بوفال

وأكد المصدر في تصريحات لـ"الموجز" أن سفيان بوفال ضمن الأسماء المطروحة بالفعل داخل النادي الأهلي ولكن لا يوجد أي تحرك رسمي حتى الأن من أجل التوقيع معه اللاعب المغربي.

وأضاف المصدر أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر لم يتطرق حتى هذه اللحظة حول محادثات التفاوض مع اللاعب المغربي خاصًة أن يركز عن على تدعيم المراكز الأولوية داخل الفريق.

وأعلن النادي الأهلي مؤخرًا تعاقده مع الدولي المغربي يحيى عطية الله قادمًا من سوتشي الروسي على سبيل الإعارة مقابل 450 ألف دولار مع أحقية الشراء مقابل 1.5 مليون دولار.

بن رمضان يوقع مع الأهلي وخطوة واحدة

مسؤولو النادي الأهلي نجحوا في إتمام الصفقة الثالثة بنجاح بعد الإعلان عن توقيع المدافع يوسف أيمن والظهير الأيسر يحيى عطية الله خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وفقًا لما ذكرته تقارير صحفية ، تمكن النادي الأهلي من التعاقد مع الثالث في القائمة وهو اللاعب الدولي التونسي محمد علي بن رمضان، الذي يلعب في صفوف فيرينكفاروسي المجري.

ووقع محمد بن رمضان عقدًا مع الأهلي بعد التوصل إلى اتفاق مع ناديه بشأن جميع التفاصيل، و من المقرر أن يصل اللاعب إلى القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة لإجراء الفحوصات الطبية ومن ثم الإعلان الرسمي عن انضمامه إلى الفريق.

وأكد مصدر داخل شركة الكرة بالنادي الأهلي أن قيمة صفقة انتقال محمد بن رمضان بلغت 2.2 مليون دولار، حيث سيدفع النادي مليون دولار كقسط أولي ومليون و200 ألف دولار على دفعتين خلال العام القادم. سيتم دفع القسط الأول منتصف عام 2025 والقسط الثاني في نهاية العام نفسه.

وأوضح المصدر أن راتب محمد علي بن رمضان سيبلغ 450 ألف دولار سنويًا، مع زيادة قدرها 100 ألف دولار في كل موسم، وسيستمر عقد اللاعب مع النادي لمدة 4 سنوات قادمة.

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