بعد تحركات الزمالك.. موقف أحمد فتوح حال التصالح في حادث أمين الشرطة

بدأ مجلس إدارة نادي الزمالك تحركاته لحل أزمة أحمد فتوح نجم الفريق، بعد الحادث الأخير الذي تسبب فيه وأدى لمقتل أمين شرطة على طريق العلمين الجديدة.

تفاصيل أزمة أحمد فتوح

وألقت قوات الأمن القبض على أحمد فتوح لاعب الزمالك عندما كان يقود سيارته في طريق عودته من مدينة العلمين إلى القاهرة، وبرفقته زميله محمد صبحي حارس المرمى.

وتسبب أحمد فتوح نجم الزمالك، في حادث سير بسبب سيره بسرعة كبيرة على طريق الساحل على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، حيث صدم اللاعب أمين شرطة بسيارته، ما أدى لوفاته.

ويرصد الموجز تطورات أزمة أحمد فتوح الأخيرة، بعد تصريحات أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك..

الزمالك يتحرك لإنقاذ أحمد فتوح

وأعلن أحمد سالم متحدث الزمالك في تصريحاته الأخيرة، أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب يتابع الأزمة منذ بدايتها، وقال:" فتوح وصبحي كانا في اجازة يومين بإذن من عبد الواحد السيد، الفقيد مر فجأة حاول فتوح تفاديه لكنه اصطدم به، وأمر الله نفذ، فتوح منهار نفسيا، حوادث السيارات ليست أخلاقية، ووفقا للقانون ربنا يسهل".

وتابع:" النيابة أجرت تحليل آخر، وفي انتظار النتيجة النهائية، التحليل الأولي لا يكون بنفس الدقة ولا تتوفر لي نتيجته النهائية، التحليل النهائي ستظهر نتيجته خلال ساعات، تواصلنا مع أسرة الفقيد بدافع تقيدم العزاء، وممكن بعد ذلك يحدث نوع من التواصل الثاني".

أحمد فتوح

موقف أحمد فتوح حال التصالح مع أسرة أمين الشرطة

ويسعى نادي الزمالك ومحامي أحمد فتوح للتصالح مع أسرة أمين الشرطة، وهو ما يمنح نجم القلعة بصيص من الأمل في أزمته.

ومن الممكن أن يتم الإفراج عن أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، في حال الصلح مع أهل أو ورثة المجني عليه، وهي الحالة الوحيدة التي يفلت فيها أحمد فتوح من العقاب.

وقد قامت الأجهزة الأمنية في العلمين بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث الذي تعرض له كل من أحمد فتوح ومحمد صبحي، حارس مرمى نادي الزمالك، والذي أسفر عن وفاة أحد الأشخاص على طريق الساحل. كما تقوم الأجهزة الأمنية بالاستماع إلى شهادات شهود العيان الذين شهدوا الحادث.

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