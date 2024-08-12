حقيقة عودة أحمد فتحي إلى الأهلي بعد رحيله عن بيراميدز

في الساعات الأخيرة، شهدت تطورات جديدة في مستقبل الظهير الأيمن لفريق نادي بيراميدز، أحمد فتحي، تماشيًا مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية لعام 2024.

تم التأكد من رحيل أحمد فتحي بشكل نهائي عن صفوف نادي بيراميدز نظرًا لنهاية عقده مع النادي السماوي.

يسعى اللاعب الآن للحصول على عرض جديد يتيح له الاستمرار في مسيرته الكروية ويبتعد عن فكرة الاعتزال.

الأهلي يرفض عودة أحمد فتحي في الميركاتو الصيفي

في تطور مهم، علم"الموجز" في الساعات الأخيرة بأن أحمد فتحي تواصل مع بعض أصدقائه في النادي الأهلي بهدف العودة لفترة وجيزة واحتمالية الاعتزال داخل صفوف الفريق، خاصة بما أنه كان لاعباً مؤثرًا في تحقيق البطولات معه.

ومع ذلك، تم رفض طلبه، مما دفع اللاعب لاستكشاف عروض خارجية بديلة أو النظر في الاعتزال بأحد نواديه السابقة، نادي الإسماعيلي.

الإسماعيلي يرغب في التعاقد مع أحمد فتحي

وكشف مصدر مطلع طلب عدم الكشف عن اسمه، أن نادي الإسماعيلي كان مستعدًا لاستقبال أحمد فتحي بسعادة نظرًا لانتمائه السابق للنادي، إلا أن المفاوضات تعثرت مؤخرًا بسبب المطالب المالية للعب.

وأكد المصدر أن أحمد فتحي كان يبحث عن عرض في المملكة العربية السعودية لمغادرة مصر، لكنه لم يجد نادٍ مناسبًا حتى الآن، مما دفعه للاستمرار في البحث عن عرض محلي جديد.

وكان أحمد فتحي قد رحل عن صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي عام 2020 إلى بيراميدز وذلك بعد رفضه تجديد عقده مع المارد الأحمر الذي انتهى في ذاك الوقت.

الأهلي يتعاقد مع يحيى عطية الله ويقترب من بن رمضان

وفي سياق اخر أعلن النادي الأهلي في وقت سابق عن تعاقده مع الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله قادمًا من نادي سوتشي الروسي على سبيل الإعارة الصيف الحالي.

ويكثف مسئولو الأهلي في الوقت الحالي مفاوضاتهم مع اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان نجم وسط منتخب تونس والمحترف في الدوري المجري من أجل التوقيع معه في الصيف الحالي.

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