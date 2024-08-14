الأهلي يتراجع عن بيع نجمه في الصيف.. كواليس نارية

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي حاليًا تغيير قراره المتعلق بمستقبل اللاعب طاهر محمد طاهر قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

سابقًا، أعلن النادي الأهلي عن نية عرض طاهر محمد طاهر للبيع وشمل ذلك احتمالية التفاوض في صفقات تبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2024.

ومع اقتراب لاعبين آخرين من نفس مركزه، هناك تفكير جديد يتعلق بمستقبله.

الأهلي يرفض بيع طاهر محمد طاهر

مصدر مسؤول داخل النادي أكد لـ" الموجز" أن المفاوضات مع أندية مصرية للاستفادة من خدمات طاهر محمد طاهر توقفت بقرار من الجهاز الفني بزعامة مارسيل كولر.

وأوضح المصدر في تصريحاته أن رحيل أحمد عبدالقادر إلى قطر فتح فرصة لطاهر للبقاء في النادي في الموسم الجديد.

طاهر محمد طاهر - الأهلي

مسؤولي الأهلي يجرون محادثات مع طاهر محمد طاهر لتجديد عقده بعد تأكيد استمراره مع الفريق في الموسم القادم، حيث قرر كولر بقاء اللاعب في الفريق بناءً على رغبته في البقاء وبعد رحيل بيرسي تاو وتلقي عرض لأحمد عبدالقادر من نادي قطر القطري.

سموحة يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

وعلى سياق اخر تلقى الأهلي اتصالات من إدارة نادي سموحة للتعاقد مع خالد عبدالفتاح، الظهير الأيمن للفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يسعى سموحة لإعادة ضم خالد عبدالفتاح من الأهلي بناءً على طلب المدير الفني للفريق، أحمد سامي.

أعرب أحمد سامي عن رغبته في عودة خالد عبدالفتاح إلى صفوف سموحة في الموسم المقبل، وقام بالتحدث مع محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، لإنهاء صفقة الانتقال.

الأهلي يطلب من كولر حسم مصير عبد الفتاح

في الوقت نفسه، قدّمت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ملف خالد عبدالفتاح إلى المدير الفني للفريق، السويسري مارسيل كولر، لمعرفة رأيه بخصوص استمرار اللاعب أو رحيله.

وطلب محمود الخطيب، المشرف العام على الكرة، من كولر الإعلان عن قراره النهائي بشأن مستقبل اللاعب، سواء بالبقاء في النادي أو الانتقال إلى وجهة جديدة.

شهد الموسم الحالي، خاصة في الفترة الأخيرة، مشاركة متزايدة لـ خالد عبدالفتاح في المباريات بعد اعتماد كولر عليه كبديل لمحمد هاني.

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