الزمالك يكشف موقفه من رحيل زيزو في الصيف.. مفاجأة كبرى

أكد نادي الزمالك عزمه على استمرار لاعب الفريق الأول لكرة القدم، أحمد مصطفى زيزو، مع النادي خلال الفترة القادمة، وتمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وأوضح أحمد سالم في تصريحات سابقة أن ملف زيزو يُعتبر محل اهتمام مجلس إدارة الزمالك، سواء من خلال تجديد تعاقده مع الفريق أو مناقشة العروض التي يتلقاها اللاعب.

الزمالك يعلن مصير زيزو النهائي

أعلن أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "يؤكد مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب على رغبته في تمديد عقد النجم أحمد مصطفى زيزو، وذلك بعد جلسة مع اللاعب ووالده عقب عودته من الإجازة".

زيزو

وأشار سالم، في تصريحات خاصة لصحيفة اليوم السابع، إلى أن جميع العروض التي وصلت لزيزو مؤخرًا تم وضعها على طاولة مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، حيث يتم مناقشتها بالتنسيق مع اللاعب، وسيتم عقد جلسة مع زيزو لبحث هذه العروض.

نيوم السعودي يرفض التعاقد مع زيزو

مصدر موثوق كشف لـ "الموجز" عن تطورات جديدة بشأن عرض نادي نيوم السعودي للتعاقد مع أحمد سيد زيزو، لاعب فريق الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نادي نيوم، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو"، قدّم عرضًا رسميًا لنادي الزمالك لضم زيزو مقابل 5 ملايين دولار.

وأكد مصدر موثوق في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن هناك حالة من الغضب داخل نادي نيوم بسبب تأخر رد الزمالك على العرض المُقدم لضم زيزو.

المصدر أوضح أن النادي السعودي يفكر بقوة في إلغاء الصفقة بعد تأخر رد الزمالك.

يُذكر أن زيزو مازال لديه عام واحد في عقده مع الزمالك، وبإمكانه التوقيع مع أي نادٍ مجانًا خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

وكان العربي القطري قد تقدم بعرض رسمي إلى الزمالك للتعاقد مع زيزو في الميركاتو الشتوي الجاري لتعزيز صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

جماهير الزمالك تعارض بشدة رحيل زيزو بسبب أدائه المميز داخل الملعب، خصوصًا مع تحديات مالية تواجه النادي حاليًا.

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