الأهلي يحسم صفقة مغربية جديدة في هذا الموعد.. عبد المنعم كلمة السر

شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة في ملف صفقات النادي الأهلي خاصًة بعد اقتراب أحد اللاعبين من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط اسم النادي الأهلي بدخوله في مفاوضات قوية مع أكثر من لاعب خلال الميركاتو الصيفي الجاري لتعزيز صفوف المارد الأحمر في الموسم المقبل.

واقترب اللاعب محمد عبد المنعم مدافع الأهلي في الفترة الحالية من الرحيل عن أي وقت مضى بعد تلقيه عرضًا قويًا من نادي نيس الفرنسي للحصول على خدماته مقابل 4 ملايين يورو بالإضافة إلى مليون يورو كحوافز.

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة من الدوري الفرنسي

وطلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء ضرورة التعاقد مع مدافع أجنبي من العيار الثقيل خاصًة بعد رحيل عبد المنعم الذي يعتبر واحدًا من الركائز الأساسية في تشكيلة الخواجة.

وعلم"الموجز" أن هناك ترشيحًا من جانب أحد وكلاء اللاعبين على مسؤولي الأهلي للتعاقد مع المغربي أشرف داري نجم نادي بريست الفرنسي وذلك في الصيف الجاري.

وفتح بالفعل مسئولو الأهلي مفاوضات شفهية مع وكيل اللاعب المغربي للاستفسار عن إمكانية انتقاله لصفوف القلعة الحمراء في الفترة المقبلة الأمر الذي لقى قبولًا وترحيبًا كبيرًا من داري.

واستقر مسئولو الفريق الأحمر على حسم الصفقة بعد موافقة السويسري مارسيل كولر على ضم اللاعب بعد إعجابه بقدراته الفنية عقب رحيل عبد المنعم لـ نيس الفرنسي.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد إنبي في الدوري المصري

قرر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، إجراء تغييرات تشكيلة المارد الأحمر المتوقعة لمواجهة إنبي اليوم.

وسيلعب الأهلي كضيف على إنبي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ33 من دوري NILE.

قرر سامي قمصان، المدرب العام في الأهلي والذي يتولى مهام المدير الفني بشكل مؤقت، الاعتماد على بعض لاعبي الشباب نظرًا لحاجة الفريق للراحة بنهاية الموسم.

سيتولى سامي قمصان مسؤولية التدريب بدلاً من مارسيل كولر، الذي حصل على إجازة قبل مواجهة زد، وذلك في مباراة اليوم أمام إنبي على استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة 33 من دوري NILE.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: كريم الدبيس - خالد عبد الفتاح - معتز محمد - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: كريم وليد - مصطفى أبو الخير - أفشة.

الهجوم: محمد عبد الله - إسلام عبد الله - كهربا.

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