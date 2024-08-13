تطور عاجل في صفقة محمد عبد المنعم إلى نادي نيس الفرنسي

كشفت تقارير صحفية فرنسية مساء اليوم الثلاثاء، تطورات صفقة محمد عبد المنعم لاعب النادي الأهلي المحتملة إلى نادي نيس الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

محمد عبد المنعم يقترب من الدوري الفرنسي

وارتبط اسم محمد عبد المنعم نجم النادي الأهلي بالانتقال إلى نيس الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوفه في الموسم الرياضي المقبل 2024-2025.

وكانت تقارير صحفية فرنسية قد أفادت بأن نادي نيس الفرنسي بدأ خطواته لتعويض رحيل مدافعه الأساسي جيان توديبو، الذي انتقل إلى وست هام يونايتد في لندن، وبدأ التخطيط للحصول على خدمات محمد عبد المنعم.

ويرصد الموجز تطورات صفقة محمد عبد المنعم المحتملة إلى الدوري الفرنسي عبر بوابة نادي نيس..

تطورات صفقة محمد عبد المنعم لنادي نيس

وكشف الصحفي سانتي أونا المتخصص في انتقالات اللاعبين، تطورات صفقة محمد عبد المنعم المحتملة إلى نادي نيس الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب أونا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”:" الاتفاق بين النادي الأهلي ونيس الفرنسي يقترب من الانتهاء، من أجل رحيل محمد عبد المنعم إلى الدوري الفرنسي".

وأضاف:" المسألة شبه منتهية في الفترة الحالية بين الطرفين، ولكن التفاصيل الأخيرة هي أنه تم التوصل إلى اتفاق بين الفريقين على 4 ملايين يورو بالإضافة إلى مليون يورو مكافأة، كما أن العقد من المقرر أن يكون لمدة 4 سنوات، التفاصيل لا تزال بحاجة إلى حل بين الأندية، لكن الأمور تبدو جيدة بالنسبة لعبد المنعم في نيس الفرنسي".

محمد عبد المنعم

وعلى الرغم من تحسن العروض المادية من نيس، يصر الأهلي على الحصول على 6 ملايين دولار، بالإضافة إلى نسبة 20% من أي عملية بيع مستقبلية لـ محمد عبد المنعم .

الأهلي يحسم الدوري المصري للنسخة الثانية على التوالي

وفي سياق أخر، حسم النادي الأهلي لقب الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2023-2024 للمرة الثانية على التوالي والـ 44 في تاريخه، بعدما نجح في تصدر جدول ترتيب المسابقة المحلية قبل أسابيع على انتهاء الموسم الجاري، بعد منافسة صعبة مع نظيره بيراميدز

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