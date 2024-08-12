تحصيل حاصل.. موعد ماتش الأهلي وإنبي والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي وإنبي.. يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بطل النسخة الحالية من دوري NILE، لخوض مباراة جديدة في المسابقة، والتي ستكون المباراة قبل الأخيرة له في هذه النسخة، حيث يواجه نادي إنبي.

تقام المباراة بين الأهلي وإنبي ضمن منافسات الجولة 33، بعد أن حقق الأهلي فوزًا في آخر لقاء له ضد نادي زد، حيث انتهت المباراة بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، وذلك في إطار المباريات المؤجلة من الجولة 24.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

ووفقًا لما أعلنته رابطة الأندية المصرية للمحترفين، فإن موعد مباراة الأهلي وإنبي سيكون في التاسعة مساءً يوم الأربعاء المقبل، وستُقام على استاد المقاولون العرب.

ويختتم النادي الأهلي مبارياته في هذه النسخة بمواجهة نادي مودرن سبورت يوم السبت 17 أغسطس، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة 34.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد إنبي القادمة في الدوري الممتاز 2023/2024

تعد قناة أون تايم سبورت الفضائية، هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز 2023-2024، باعتبارها الناقل الرسمي والحصري لنقل مباريات دوري نايل مباشرة، للجماهير المصرية والعربية أحيانًا؛ لذا نستعرض لكم بواسطة هذا الجدول ترددها، لمتابعة مباراة الأهلي القادمة ضد إنبي في الدوري الممتاز.

الأهلي يتصدر جدول الدوري بعد منافسة صعبة مع بيراميدز

1- الأهلي: 84 نقطة (32 مباراة)

2- بيراميدز: 76 نقطة (33 مباراة)

3- الزمالك: 55 نقطة (32 مباراة)

4- المصري: 52 نقطة (32 مباراة)

5- مودرن سبورت: 50 نقطة (32 مباراة)

6- سموحة: 48 نقطة (31 مباراة)

7- زد: 47 نقطة (32 مباراة)

8- سيراميكا كليوباترا: 45 نقطة (32 مباراة)

9- إنبي: 43 نقطة (31 مباراة)

10- الاتحاد السكندري: 40 نقطة (32 مباراة)

11- طلائع الجيش: 39 نقطة (33 مباراة)

12- البنك الأهلي: 34 نقطة (32 مباراة)

موعد مباراة الأهلي وإنبي

13- الجونة: 33 نقطة (32 مباراة)

14- الإسماعيلي: 32 نقطة (32 مباراة)

15- فاركو: 31 نقطة (32 مباراة)

16- بلدية المحلة: 27 نقطة (32 مباراة)

17- المقاولون العرب: 25 نقطة (32 مباراة) - هبط رسميا.

18- الداخلية: 19 نقطة (32 مباراة) - هبط رسميا.

اقرأ أيضا..

مباريات الأهلي القادمة في الدوري المصري وحتى نهاية الموسم

أول رد من الأهلي بعد أزمة ديانج مع الخلود السعودي