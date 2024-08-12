التشكيل الرسمي لمباراة مودرن سبورت والاتحاد السكندري في الدوري

التشكيل الرسمي لمباراة الاتحاد السكندري ومودرن سبورت.. أعلن أحمد ساري، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، عن تشكيل فريقه لمواجهة اليوم ضد فريق مودرن سبورت في الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي ستقام في تمام الساعة التاسعة مساءً على استاد القاهرة.

التشكيل الرسمي لمباراة الاتحاد السكندري ومودرن سبورت

وجاء التشكيل كالتالي:

- حارس المرمى: المهدي سليمان

- خط الدفاع: هشام صلاح، محمود شبانه، أبو سليمة، كريم الديب

- خط الوسط: الغندور، فرانك الآن، مورو ساليفو، عمر الوحش

-خط الهجوم: فان ديرك، ميسي

وعلى مقاعد البدلاء: عمرو خليل، شريف رضا، عمرو صالح، عبد الغني، هاني الطامي، مصطفى إبراهيم، بلال السيد، ناصر ناصر، مازن أشرف، عموري.

كما أعلن طلعت يوسف، المدير الفني لفريق مودرن سبورت، عن تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز.

التشكيل الرسمي لمباراة الاتحاد السكندري ومودرن سبورت

وجاء التشكيل كالتالي:

-حارس المرمى: محمود حمدي

- خط الدفاع: باسم علي، محمود رزق، علي الفيل، جوزيف جوناثان

- خط الوسط: غنام محمد، عمرو السيسي، محمد صادق، عبد الكبير الوادي

- خط الهجوم: أرنولد إيبا، أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد طارق، طارق طه، محمد محمود، علي زعزع، محمود شعبان، خالد رضا، هشام عادل، أحمد كباكا، علي ياسر.

التشكيل الرسمي لمباراة الاتحاد السكندري ومودرن سبورت

تستضيف المباراة بعد قليل، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب استاد القاهرة الدولي، فريق مودرن سبورت نظيره الاتحاد السكندري ضمن منافسات الأسبوع 33 من دوري نايل.

ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، حيث لعب 32 مباراة، حقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل في 13 مباراة، بينما تلقى 10 هزائم.

ترتيب هدافي الدوري المصري

1ـ وسام أبو علي: 18 هدفاً

2ـ فيستون مايلي: 17 هدفاً

3ـ حسام أشرف: 14 هدفاً

4ـ حسام حسن: 11 هدفاً

5ـ صديق أويجولا: 11 هدفاً

6ـ مابولولو: 11 هدفاً

7ـ مصطفى زيكو: 11 هدفاً

8ـ ياو أنور: 11 هدفاً

9ـ محمد سالم: 10 أهداف

10ـ أحمد زيزو: 9 أهداف

11ـ شادي حسين: 9 أهداف

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