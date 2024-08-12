تدريبات بدنية وجلسة مع "روقا" في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة طلائع الجيش

عقد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع محمد أشرف "روقا"، لاعب وسط الفريق، خلال مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في الدوري الممتاز.

تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة طلائع الجيش

ويقدم موقع “الموجز” تفاصيل تدريبات الزمالك اليوم استعدادا لمواجهة طلائع الجيش.

وخلال الجلسة، قدم المدير الفني بعض التعليمات الفنية للاعب لتنفيذها في تدريبات الزمالك، وشرح له المهام المتعلقة بمركزه.

كما أجرى لاعبو الفريق تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم، تحت إشراف جواو ميجيل، مخطط الأحمال، الذي قاد فقرة تضمنت تدريبات متنوعة. وحرص الجهاز الفني على تقليل الحمل البدني للاعبين في ظل اقتراب موعد المباراة.

وقرر الجهاز الفني بقيادة جوميز منح راحة لكل من عمر جابر، حمزة المثلوثي، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري، ناصر ماهر، حسام عبد المجيد، محمد شحاتة، زياد كمال، وأحمد مصطفى "زيزو" من التدريبات.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري

ويستعد الفريق لمواجهة طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل في إطار الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الزمالك وطلائع الجيش من المقرر أن تُقام في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء الأربعاء المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري المصري.

المباراة تُعد من المواجهات المهمة للفريقين، خاصة في هذه المرحلة المتقدمة من الدوري، حيث يسعى الزمالك لتحقيق انتصار جديد يؤكد به أحقيته في التواجد بين الفرق المتصدرة، بينما يسعى طلائع الجيش لتحسين مركزه في جدول الترتيب.

الاستعدادات للمباراة لم تقتصر على الجانب التكتيكي فقط، بل شملت أيضًا تحسين الجانب البدني والنفسي للاعبين. يسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة، من خلال تدريبات مكثفة تستهدف رفع مستوى اللياقة البدنية، وتعزيز الروح القتالية للفريق.

جوميز يولي اهتمامًا كبيرًا بتجهيز اللاعبين الأساسيين والبدلاء على حد سواء، تحسبًا لأي طارئ قد يفرض تغييرات على التشكيلة الأساسية خلال المباراة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

قناة أون تايم سبورتس ستقوم بنقل المباراة مباشرة، وسيصاحب ذلك استوديو تحليلي شامل قبل انطلاق اللقاء، الاستوديو سيضم مجموعة من نجوم الكرة المصرية السابقين، الذين سيقومون بتحليل أوضاع الفريقين، تقديم توقعاتهم لسيناريوهات المباراة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على اللاعبين الذين من المتوقع أن يكون لهم تأثير كبير على مجريات اللقاء.

هذه المباراة تأتي في وقت حاسم للزمالك، الذي يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في جدول الترتيب.

كل مباراة في هذه المرحلة المتقدمة من الدوري تُعد بمثابة مباراة نهائية، حيث لا مجال للتفريط في النقاط إذا ما أراد الفريق ضمان مركز متقدم يؤهله للمشاركة في البطولات القارية في الموسم المقبل.

الجماهير الزملكاوية تنتظر بفارغ الصبر هذه المباراة، آملة أن يتمكن فريقها من تقديم أداء قوي يعكس حجم الطموحات التي يحملها الجميع داخل النادي.

يتوقع أن تكون المباراة مليئة بالإثارة والندية، خاصة أن كلا الفريقين يمتلكان دوافع قوية لتحقيق الفوز.

في النهاية، تظل الكرة في ملعب اللاعبين والجهاز الفني، حيث يعتمد نجاح الفريق في هذه المواجهة على مدى جاهزيتهم وقدرتهم على تطبيق التعليمات الفنية بحذافيرها.

الزمالك مطالب بالحفاظ على تركيزه واللعب بروح عالية لتحقيق الانتصار الذي سيعزز من مسيرته في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

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