العربي القطري يهدد مستقبل زيزو مع الزمالك.. كواليس جديدة

كشفت قناة الكأس القطرية عن تلقى اللاعب أحمد مصطفى زيزو، نجم الزمالك، عرضًا رسميًا من نادي قطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

عقد زيزو مع الزمالك ينتهي في نهاية الموسم المقبل، حيث يحق له التوقيع مع أي نادٍ ابتداءً من يناير المقبل.

تم عقد جلسة لمناقشة وضعه مع الإدارة، سواء لتجديد عقده الحالي أو مناقشة العرض من نادي نيوم السعودي.

زيزو على ما بين نيوم السعودي والعربي القطري

نادي نيوم السعودي أبدى اهتمامًا بضم زيزو بعد أدائه المميز مع الزمالك والمنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

المسؤولون في نيوم قدموا عرضًا للتعاقد معه وينتظرون رد الإدارة الزملكاوية.

إدارة الزمالك حددت شرطًا لمناقشة أي عروض لضم زيزو، وهو أن تكون القيمة المالية للعرض غير قابلة للرفض وتساهم في حل الأزمات المالية للنادي.

زيزو

وفي ذات السياق علم"الموجز" أن العربي القطري هو النادي الذي يرغب في التوقيع مع زيزو خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

النادي العربي القطري يضم في صفوفه الإيطالي ماركو فيراتي كوسط ميدان والتونسي يوسف المساكني.

هذه الخطوة تضع العربي القطري في منافسة مع فريق نيوم السعودي للتعاقد مع زيزو قبل بداية الموسم الجديد.

زيزو، الذي لفت الأنظار بأدائه اللافت مع الزمالك والمنتخبات المصرية، جذب اهتمام عدة أندية خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الموسم الجديد من الدوري القطري انطلق قبل يومين، حيث تعادل العربي سلبيا أمام الشحانية في الجولة الأولى.

الزمالك يوضح مصير زيزو في الصيف

وقبل ساعات، أعلن أحمد سالم، المتحدث باسم مجلس إدارة الزمالك، عن استلام النادي عرضا من نادي نيوم السعودي لضم زيزو.

في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2، أكد سالم أن "زيزو يرغب في البقاء مع الزمالك وسيتم عقد جلسة معه لبحث تجديد تعاقده بعد عودته من الأولمبياد".

زيزو

وأشار إلى أن "الزمالك لم يتخذ قرارا ببيع زيزو، وأن الوضع المالي للنادي ليس مرتبطا بالعرض المقدم للاعب".

وأوضح أن "إدارة النادي ستتشاور مع المدرب جوزيه جوميز قبل إبرام أي صفقات جديدة وستناقش معه جميع القضايا المتعلقة بالفريق".

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