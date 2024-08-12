قائمة ريال مدريد لمواجهة أتالانتا في السوبر الأوروبي.. موقف مبابي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن قائمة المرينجي للمواجهة المرتقبة أمام منافسه نادي أتالانتا الإيطالي في إطار منافسات نهائي كأس السوبر الأوروبي 2024.

ويشارك ريال مدريد بقيادة أنشيلوتي في هذه المواجهة كونه بطلًا لدوري أبطال أوروبا على حساب منافسه بوروسيا دورتموند الألماني.

وتوج فريق أتالانتا الإيطالي ببطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج" على حساب فريق انتراحت فرانكفورت المتوج بالدوري الألماني في نسخته الأخيرة ليضرب موعدًا مع المرينجي في مسابقة السوبر.

وستنطلق مواجهة ريال مدريد أمام أتالانتا في العاشرة مساء بعد غد الأربعاء، على الملعب الوطني فى مدينة وارسو البولندية.

ريال مدريد

وشهدت قائمة الملكي تواجد الفرنسى كيليان مبابى، الذى انضم إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية عقب رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان مجانًا بعد نهاية عقده.

قائمة ريال مدريد لمواجهة أتالانتا

ويستعرض لكم “الموجز” قائمة ريال مدريد أمام أتالانتا على النحو التالي:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين وفران.

الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، لوكاس فاسكيز، بفاييخو، فران جارسيا، روديجر، ميندي وجاكوبو.

خط الوسط: بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، مودريتش، تشواميني، أردا جولر، سيبايوس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، مبابي، رودريجو، إندريك وإبراهيم دياز.

تاريخ ريال مدريد في السوبر الأوروبي

ريال مدريد شارك في نهائي السوبر الأوروبي سبع مرات عبر تاريخه، حيث نجح في الفوز باللقب خمس مرات وتعرض للهزيمة في ثلاث مناسبات.

بدأت مشاركات ريال مدريد في السوبر الأوروبي بنتيجتين غير موفقتين، حيث خسر النهائي الأول في عام 1998 أمام تشيلسي 1-0، وفي النهائي الثاني عام 2000 أمام جالطة سراي التركي بنتيجة 2-1.

ريال مدريد

فاز ريال مدريد بلقبه الأول في كأس السوبر في عام 2002 بعد تغلبه على فينورد الهولندي بنتيجة 3-1.

توج الفريق الملكي باللقب للمرة الثانية في عام 2014 عندما تغلب على إشبيلية 2-0.

في عام 2016، حقق ريال مدريد فوزًا آخر على إشبيلية بنتيجة 3-2، محققًا اللقب للمرة الثالثة.

في عام 2017، توج ريال مدريد باللقب على حساب مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1.

لكن في عام 2018، فقد ريال مدريد اللقب لصالح أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-2.

وفي 2022، حقق ريال مدريد اللقب للمرة الخامسة بعد تغلبه على فرانكفورت الألماني 2-0.

اقرأ أيضًا..

حقيقة فسخ عقد أحمد فتوح مع الزمالك.. كواليس جديدة

مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2024-2025





