ثنائي ريال مدريد يقترب من الرحيل بعد موافقة أنشيلوتي

وافق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، على رحيل لاعبي الشباب نيكو باز وماريو مارتن عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقام ريال مدريد بتعزيز خط الهجوم للموسم القادم 2024-2025 من خلال ضم الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي إندريك فيليبي.

ثنائي ريال مدريد يقترب من الرحيل

ووفقًا لما ذكرته إذاعة "ريليفو" الإسبانية، فإن أنشيلوتي وافق على رحيل باز ومارتن بسبب صعوبة تواجدهما في التشكيلة الأساسية نظرًا لوجود لاعبين آخرين في نفس المراكز.

وتشير الأنباء إلى اهتمام عدة أندية أوروبية بضم الثنائي في الصيف الحالي، حيث حدد ريال مدريد قيمة 20 مليون يورو لبيع كل لاعب مع نسبة إعادة بيع مستقبلية تبلغ 50%.

وعلى الرغم من ذلك، يبدو أنه لا توجد أندية قادرة حاليًا على دفع هذا المبلغ، مما قد يؤدي إلى تخفيض السعر المطلوب من قبل النادي الملكي.

وعلم"الموجز" أن نيكو باز مرتبط بعقد يمتد حتى يونيو 2027، بينما يمتد عقد ماريو مارتن مع الفريق حتى 2026.

ريال مدريد ينافس برشلونة لضم أرنولد

تقترن عدة لاعبين في صفوف ليفربول بإمكانية مغادرة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتشير التقارير إلى أن النادي يُجري محادثات لتحديد مستقبل اللاعبين الذين تنتهي عقودهم، سواء بالتجديد أو بالبيع للاستفادة منهم بدلاً من رحيلهم مجانًا.

يعتبر الثلاثي محمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك من بين أبرز اللاعبين في ليفربول الذين تنتهي عقودهم في يونيو القادم.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، يلاحق برشلونة وريال مدريد عن كثب موقف ترينت ألكسندر أرنولد.

ترينت ألكسندر أرنولد، البالغ من العمر 25 عامًا، ينتهي عقده في 30 يونيو المقبل، وترتبط اسمه بقوة بانتقاله إلى ريال مدريد.

تقارير إسبانية تشير إلى أن ريال مدريد وبرشلونة يعتقدان أن ترينت ألكسندر أرنولد مستعد للرحيل.

ووفقًا للتقرير، سيقدم ليفربول عرضًا يزيد راتب أرنولد الحالي البالغ 180 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

كانت هناك شائعات سابقة تفيد بإمكانية انتقال أرنولد للانضمام إلى صديقه وزميله في منتخب إنجلترا جود بيلينجهام، حيث تم رصد الاثنين معًا خلال إجازتهم بعد نهاية بطولة يورو 2024.

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