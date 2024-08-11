مفاجأة جديدة لـ علي معلول بعد تجديد عقده بسبب عطية الله

تجديد عقد علي معلول جعل جماهير النادي الأهلي تتساءل عن هوية الظهير الأيسر الأساسي في الفريق الأول لكرة القدم للموسم الكروي الجديد 2024-2025

وذلك بعد تعاقد الأهلي مع اللاعب المغربي يحيى عطية الله، وتأكيد عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي على تمديد عقد التونسي علي معلول لموسم إضافي.

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مركز جديد لـ علي معلول داخل الأهلي

وعلم" الموجز" موقف علي معلول في التشكيلة الجديدة للأهلي، وسبب توقيع يحيى عطية الله على الرغم من اقتراب الدولي التونسي من العودة بعد إصابته في وتر أكيليس.

وكشفت مصادر داخل الأهلي بأن يحيى عطية الله سيحمل الدور الأساسي كظهير أيسر في تشكيلة الأهلي للموسم القادم.

وبخصوص وضع علي معلول، أوضح المصدر بأنه يتوقع صعوبة مشاركته كأساسي في بداية الموسم الجديد بسبب غيابه الطويل، وهذا هو السبب وراء التعاقد مع ظهير أيسر جديد وعدم الاكتفاء بتجديد عقده.

وأوضحت المصادر أيضًا أن علي معلول قد يستبعد من الفريق إذا تم استكمال الأجانب المسجلين، لكن سيتم الاحتفاظ به في الحالة العكسية إذا لم يتم التعاقد مع أجنبي جديد وكان هناك مكان شاغر في القائمة، وذلك بعد إعلان رحيل ديانج وموديست بالإضافة إلى اقتراب بيرسي تاو من الرحيل.

وختم المصدر بأن لجنة تخطيط الكرة ناقشت مع الجهاز الفني إمكانية تعديل مركز علي معلول في الموسم الجديد إذا كان جاهزاً للمباريات، من خلال تجهيزه للعب في مركز الجناح الأيسر بينما يشغل يحيى عطية الله مركز الظهير الأيسر.

ومن المتوقع أن يعلن النادي الأهلي خلال الأيام القادمة تجديد عقد علي معلول لموسم واحد فقط نظراً لانتهاء عقده في نهاية الموسم الحالي.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

ويواصل الأهلي استعدادته القوية للمواجهة المرتقبة أمام منافسه نادي زد إف سي في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستنطلق مواجهة الأهلي أمام زد اليوم الأحد 11 أغسطس الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية ضمن مباريات الجولة الـ35 من بطولة الدوري المصري.

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