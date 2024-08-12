مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2024-2025

يترقب عشاق وجماهير كرة القدم العالمية، انطلاق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الرياضي الجديد 2024-2025، والمقرر له بعد أيام قليلة مطلع الأسبوع المقبل.

وسيقص مانشستر يونايتد شريط بداية الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2024-2025، عندما يستضيف نظيره فولهام على ملعبه أولد ترافورد مساء الجمعة المقبل.

ويوضح الموجز في السطور التالية، جدول مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

الجمعة 16 أغسطس

مانشستر يونايتد X فولهام – 10 مساء – ملعب أولد ترافورد

السبت 17 أغسطس

إيبسويتش تاون X ليفربول – 2.30 مساء – بروتمان رود

أرسنال X وولفرهامبتون – 5 مساء – ملعب الإمارات

إيفرتون X برايتون – 5 مساء – جوديسون بارك

نيوكاسل X ساوثهامبتون – 5 مساء – سانت جيمس بارك

نوتينجهام فورست X بورنموث – 5 مساء – سيتي جراوند

وست هام X أستون فيلا – 7.30 مساء – ملعب لندن الأولمبي

مانشستر سيتي

الأحد 18 أغسطس

برينتفورد X كريستال بالاس – 4 مساء – جريفين بارك

تشيلسي X مانشستر سيتي – 6.30 مساء – ستامفورد بريدج

الاثنين 19 أغسطس

ليستر سيتي X توتنهام – 10 مساء – كينج باور

جدول مواعيد مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي

أغسطس 2024

السبت 17، 2.30 ظهرًا – إيبسويتش تاون (خارج الأرض)

السبت 24، 5 مساءً – برينتفورد (أنفيلد)

السبت 31، 5 مساءً – مانشستر يونايتد (خارج الأرض)

سبتمبر

السبت 14، 5 مساءً – نوتنجهام فورست (أنفيلد)

السبت 21، 5 مساءً – بورنموث (أنفيلد)

السبت 28، 5 مساءً – ولفرهامبتون واندررز (خارج الأرض).

اكتوبر

السبت 5، 5 عصرًا – كريستال بالاس (خارج الأرض)

السبت 19، 5 عصرًا – تشيلسي (أنفيلد)

السبت 26، 5 عصرًا – أرسنال (خارج الأرض).

نوفمبر

السبت الثاني، 4 عصرًا – برايتون وهوف ألبيون (أنفيلد)

السبت 9، 4 عصرًا – أستون فيلا (أنفيلد)

السبت 23، 4 عصرًا – ساوثامبتون (خارج الأرض)

السبت 30، 4 عصرًا – مانشستر سيتي (أنفيلد)

ديسمبر

الأربعاء 4، 8.45 مساءً – نيوكاسل يونايتد (خارج الأرض).

السبت 7، 4 عصرًا – إيفرتون (خارج الأرض)

السبت 14، 4 عصرًا – فولهام (أنفيلد)

السبت 21، 4 عصرًا – توتنهام هوتسبر (خارج الأرض).

الخميس 26، 4 عصرًا – ليستر سيتي (أنفيلد)

الأحد 29، 4 عصرًا – وست هام يونايتد (خارج الأرض).

يناير 2025

السبت 4، 4 مساءً – مانشستر يونايتد (أنفيلد)

الثلاثاء 14، 8.45 مساءً – نوتنجهام فورست (خارج الأرض)

السبت 18، 4 عصرًا – برينتفورد (خارج الأرض)

السبت 25، 4 عصرًا – إبسويتش تاون (أنفيلد)

فبراير

السبت 1، 4 عصرًا – بورنموث (خارج الأرض)

السبت 15، 4 عصرًا – ولفرهامبتون واندررز (أنفيلد)

السبت 22، 4 عصرًا– مانشستر سيتي (خارج الأرض)

الأربعاء 26، 9 مساءً – نيوكاسل يونايتد (أنفيلد)

مارس

السبت 8، 4 عصرًا – ساوثهامبتون (أنفيلد)

السبت 15، 4 عصرًا – أستون فيلا (خارج الأرض).

أبريل

الأربعاء 2، 10 مساءً – إيفرتون (أنفيلد)

السبت 5، 5 عصرًا – فولهام (خارج الأرض)

السبت 12، 5 عصرً ا– وست هام يونايتد (أنفيلد)

السبت 19، 5 عصرًا – ليستر سيتي (خارج الأرض)

السبت 26، 5 عصرًا – توتنهام هوتسبر (أنفيلد)

مايو

السبت 3، 5 عصرًا – تشيلسي (خارج الأرض)

السبت 10، 5 عصرًا – أرسنال (أنفيلد)

الأحد 18، 5 عصرًا – برايتون وهوف ألبيون (خارج الأرض)

الأحد 25، 6 مساءً – كريستال بالاس (أنفيلد)

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