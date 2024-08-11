القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد اشبيلية اليوم الأحد 11 اغسطس 2024

يواصل نادي ليفربول الإنجليزي، استعداده لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقرر له منتصف أغسطس الجاري ليستمر حتى مايو العام المقبل.

وخاض ليفربول الإنجليزي على مدار الأيام الماضية، معسكر تحضيري في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي تخلله عددا من المباريات ضد كل من: ريال بيتيس - ثم آرسنال - وفي النهاية مانشستر يونايتد، قبل أن يعود إلى إنجلترا ليتلقي مع إشبيلية الإسباني.

ويستعرض الموجز معلومات عن مباراة ليفربول ضد إشبيلية

ليفربول

موعد مباراة ليفربول ضد إشبيلية

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول الإنجليزي الودية ضد إشبيلية الإسباني، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر غد الأحد بتوقيت القاهرة و مكة المكرمة على ستاد آنفيلد.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد إشبيلية

يبحث عشاق كرة القدم عن وسيلة لمشاهدة مباراة ليفربول ضد إشبيلية ولم تعلن أي قناة عربية قيامها بنقل المباراة ويمكنك متابعتها عبر قناة LFCTV GO بالإضافة إلى الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي.

ولم تعلن أي قناة عربية أو تبث في الشرق الأوسط عن حصولها على حقوق بث مباراة ليفربول ضد إشبيلية الودية مساء اليوم الأحد استعدادا للموسم الجديد

تشكيل ليفربول المتوقع ضد إشبيلية في المباراة الودية

يستعرض "الموجز" تشكيل ليفربول المتوقع ضد إشبيلية، والذي استقر عليه الهولندي أرني سلوت المدير الفني الجديد لـ الريدز، حيث من المنتظر أن يتم الدفع بالعناصر الأتية..

في حراسة المرمى: كيليهير.

في خط الدفاع: أندي روبرتسون - جاريل كوانساه - فيرجيل فان دايك - ألكسندر أرنولد.

في خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي - واتارو إندو - أليكسيس ماك اليستير.

في خط الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - لويس دياز

تشكيل إشبيلية المتوقع ضد ليفربول في المباراة الودية

من المنتظرأن يشهد تشكيل إشبيلية المتوقع ضد ليفربول الدفع بالعناصر الأتية:

في حراسة المرمى: نيلاند.

في خط الدفاع: خيسوس نافاس - بادي - سيرجيو راموس - ماركوس أكونيا.

في خط الوسط: أوليفير توريس - دجبريل سو - بوباكاري سوماريه - لوكاس أكامبوس.

في خط الهجوم: إسحاق روميرو - يوسف النصيري.

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