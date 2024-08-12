حقيقة فسخ عقد أحمد فتوح مع الزمالك.. كواليس جديدة

كشف الإعلامي محمد شبانة مصير إدارة الزمالك فيما يتعلق بقضية إحالة أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض

وذلك بعد قرار النيابة العامة بحجزه لمدة 4 أيام للتحقيق في حادث دهسه لشخص على الطريق السريع بمنطقة الساحل الشمالي في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الماضي.

الزمالك يرفض فسخ عقد أحمد فتوح

وأكد شبانة خلال برنامجه الإذاعي على شعبي إف إم أن هناك أشخاص تقدموا إلى مجلس إدارة الزمالك مُطالبين بفسخ عقد اللاعب أحمد فتوح بسبب الأزمة الحالية.

وأوضح أن إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب رفضت حتى التفكير في مناقشة هذا الأمر أو التخلي عن اللاعب في الوقت الحالي، مُشيرًا إلى عدم اتخاذ أي قرار في هذا الصدد.

وفي ختام حديثه، أكد شبانة أن الزمالك يصر على بقاء اللاعب حتى انتهاء التحقيقات، نظرًا لأهمية أحمد فتوح كركيزة أساسية في تشكيلة الفريق على جانب الظهير الأيسر.

تطورات جديدة حول أزمة أحمد فتوح

أحمد سالم، المُتحدث الرسمي لنادي الزمالك، كشف عن آخر تطورات أزمة اللاعب أحمد فتوح، وحالته النفسية بعد قرار النيابة بحبسه لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق في حادثة دهس أحد المواطنين التي أسفرت عن وفاته.

في مقابلة تلفزيونية على قناة "إم بي سي مصر 2"، صرح أحمد سالم: "سنكشف عن التفاصيل مع مرور الوقت. اللاعبون كانوا في إجازة رسمية وعادوا في وقت متأخر. ووفقًا للرواية التي عرفناها، المتوفى كان يعبر الشارع برعونة وتصادم معه فتوح بعد محاولته تجنب الحادث".

وأضاف: "فتوح يواجه حالة نفسية صعبة ويعاني من انهيار نفسي بسبب الواقعة، يشعر بالحزن لأن مستقبل لاعب بحجمه يُهدد. قمنا بتكليف فريق قانوني للدفاع عنه، والنيابة أجرت تحليلًا رسميًا جديدًا وننتظر نتائجه".

وشدد: "هذا امتحان لفتوح لأن الحادث كان غير متعمد وغير أخلاقي. لا يُمكن للأندية السيطرة على تصرفات اللاعبين خارج الملعب. شهدنا تصرفات واشتباكات لاعبي الأهلي في أوقات متأخرة من الليل".

وأكمل: "بالطبع سيتم التواصل مع عائلة المتوفى في الوقت المناسب، لكن ليس الآن لمحاولة التسوية، خاصة أن الحادثة لم تكن متعمدة".

وعلم “ الموجز” أن النيابة قد قررت حبس أحمد فتوح، لاعب الزمالك، لمدة 4 أيام في انتظار استكمال التحقيقات بعد حادث الدهس الذي أدى لوفاة أحد المواطنين أثناء عودته في طريق العلمين.

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