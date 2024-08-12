قائمة نادي برشلونة أمام موناكو في كأس جوان جامبر 2024

أعلن الألماني هانزي فليك المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، القائمة الرسمية التي تستعد لمواجهة موناكو الفرنسي مساء اليوم الاثنين، في نهائي كأس جوان جامبر في نسخة العام الجاري 2024.

قائمة برشلونة لمواجهة موناكو في كأس جامبر 2024

ويستعرض الموجز في السطور التالية قائمة برشلونة التي أعلنها هنزي فليك اليوم لمواجهة موناكو والتي ضمت كل من..

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن - إيناكي بينيا - أسترالاجا.

في خط الدفاع: باو كوبارسي - رونالد أراوخو - إينييجو مارتينيز - كريستنسن - جوليس كوندي - إريكجارسيا - كليمونت لينجليه - ميكا فايي - أليكس فالي - جيرارد مارتين - أليخاندرو بالدي - هيكتور فورت - سيرجي دومينجيز - كويم خونيت - أندرياس كوينكا.

في وسط الملعب: جافي - بيدري - بابلو توري - إيلكاي جوندوجان - فيرمين لوبيز - فرينكي دي يونج - داني أولمو - توني فيرنانديز - مارك بيرنال - مارك كاسادو.

في خط الهجوم: ليفاندوفسكي - فيران توريس - لامين يامال - رافينيا - باو فيكتور - أنسو فاتي - فيتور روكي.

برشلونة

داني أولمو يزين قائمة برشلونة

وجاء داني أولمو نجم نادي برشلونة الجديد، على رأس القائمة الرسمية لمواجهة موناكو، ليخوض أولى مبارياته رفقة النادي الكتالوني بعد التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعدما جاء قادمًا من نادي لايبزيج الألماني.

موعد مباراة برشلونة ضد موناكو

وسيحتضن ملعب مونتجويك المعروف باسم "لويس كومبانيس الأولمبي"، بطولة كأس جوان جامبر، والتي ستقام مساء اليوم الاثنين، فى نسختها التاسعة والخمسين للمرة الرابعة، بعد مباراة الموسم الماضي ونسختي 1990 و1996، وستكون مباراة هذا الموسم ذات أهمية خاصة لأنها تأتي في العام الذي يحتفل فيه النادي بالذكرى السنوية الـ 125 لتأسيس.

وسيخوض فريق موناكو الفرنسي لأول مرة مباراة كأس جوان جامبر أمام برشلونة، والفريق الفرنسي الخامس في التاريخ الذي يخوض تلك المباراة، بعد كل من:

نانت في نسخة 1966 - سوشو في نسخة عام 1989 - أولمبيك مارسيليا في نسخة عام 1991 - جيروندان بوردو في نسخة عام 1993.

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