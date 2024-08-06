موعد مباراة برشلونة ضد ميلان الودية.. التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم مباراة برشلونة ضد ميلان الودية التي تجمعهم علي ملعب "بنك ستاديوم" في الولايات المتحدة في الساعات الأولي من فجر غد الأربعاء في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2024-2025.

موعد مباراة برشلونة ضد ميلان

تنطلق مباراة برشلونة ضد نظيره ميلان في تمام الساعة الثانية والنصف من فجر غد الأربعاء بتوقيت القاهرة وذلك ضمن معسكر الولايات المتحدة الأمريكية الودي استعدادا للموسم الجديد.

قائمة برشلونة في أمريكا

يستعرض الموجز قائمة برشلونة بمعسكر الولايات المتحدة الأمريكية والتي تتضمن:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن – إينياكي بينيا – أندير أسترالاجا – دييجو كوشين.

خط الدفاع : أليخاندرو بالدي – إينيجو مارتينيز – أندرياس كريستنسن – جول كوندي – جوليان أراوخو – لونجليه – هيكتور فورت- ميكا فاي – نوح درويش – أليكس فالي – جيرارد مارتن – أندرياس كوينكا – سيرجي دومينيجيز – أليكسيس أولميدو.

خط الوسط: أوريول روميو – إلكاي جوندوجان – بابلو توري – مارك كاسادو – أوناي هيرنانديز – مارك بيرنال – جولي فيرنانديز – كويم جونينت.

خط الهجوم: رافينيا – فيتور روكي – باو فيكتور – توني فيرنانديز – روبرت ليفاندوفسكي .

تشكيل برشلونة المتوقع ضد ميلان

حراسة المرمي: تير شتيجن.

خط الدفاع: هيكتور فورت، أندرياس كريستنسن، إينيجو ماريتنيز، أليخاندرو بالدي

خط الوسط: مارك كاسادو، إلكاي جوندوجان ،باو فيكتور.

خط الهجوم: ليفاندوفسكي ، بابلو توري، رافينيا دياز.

قائمة ميلان في معسكر أمريكا

وضمت القائمة كلاً من:

حراسة المرمى: سبورتيلو، رافيري، نافا، تورياني.

خط الدفاع: باكوني، كالابريا، فلورينزي، جابيا، خيمينيز، كالولو، تيراشيانو، مالك ثياو، توموري.

خط الوسط: ياسين عدلي، إسماعيل بن ناصر، موسى، بوبيجا، ساليمايكيرس، روبن لوفتوس تشيك، بوليسيتش.

خط الهجوم: تشوكويزي، كولومبو، كوينكا، يوفيتش، لياو، ليبرالي، مالديني، ناستي، أوكافور.

تشكيل ميلان المتوقع أمام برشلونة

حارس المرمى: تورياني

الدفاع: كالابريا، توموري، ثياو، خيمينيز

الوسط: لوفتوس تشيك، بوبيجا، موسى

الهجوم: تشوكويزي، يوفيتش، لياو

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ميلان

إذا كنت تبحث عن القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ميلان الودية فيمكنك مشاهدة المباراة عبر شاشة القناة الكويتية الرياضية الثانية المفتوحة والمجانية عبر القمر الصناعي نايل سات.

اقرأ أيضا..

أولمبياد باريس 2024.. إيهاب عبدالرحمن يودع وجبر يتأهل لنصف نهائي المصارعة

أولمبياد باريس 2024.. قرار عاجل من اتحاد السلاح ردًا على يارا الشرقاوي