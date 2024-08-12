موعد انطلاق الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2024/2025

تزايدت عمليات البحث في الساعات الأخيرة من قبل العديد من المتابعين لمعرفة موعد انطلاق الدوري الإنجليزي.

موعد انطلاق مسابقة الدوري الإنجليزي

تُعتبر بطولة الدوري الإنجليزي من أهم البطولات التي تهم عشاق كرة القدم حول العالم، حيث تمكن فريق مانشستر سيتي، بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، من تحقيق لقب البريميرليج في الموسم الماضي بعد تحقيقه العديد من الأرقام القياسية المميزة.

ويقدم موقع «الموجز» موعد انطلاقة مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد

تستعد جميع الفرق لانطلاق الموسم الجديد، وعلى رأسها ليفربول ومانشستر سيتي وآرسنال وغيرها من الفرق العريقة في البريميرليج. ومن خلال موقع بلد نيوز، سنستعرض موعد بداية الدوري الإنجليزي ومواعيد مباريات الجولة الأولى لجميع الفرق.

موعد انطلاق الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن موعد انطلاق الموسم 2024/2025، حيث سيكون يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2024 هو موعد البداية. ستبدأ البطولة بعد انتهاء فعاليات الدورة الأولمبية في باريس، وستستمر منافسات البريميرليج حتى يوم الأحد الموافق 25 مايو 2025، بمشاركة أعرق الفرق العالمية مثل مانشستر سيتي وليفربول وآرسنال وتوتنهام ومانشستر يونايتد.

مواعيد المباريات:

- مانشستر يونايتد ضد فولهام يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2024.

- ليفربول ضد إبسويتش تاون يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2024.

- آرسنال ضد ولفرهامبتون يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2024.

- إيفرتون ضد برايتون يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2024.

- نيوكاسل ضد ساوثهامبتون يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2024.

- وست هام ضد أستون فيلا يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2024.

كما أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية عن امتلاكها الحقوق الحصرية لنقل منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2024/2025، عبر قنواتها المفتوحة والمشفرة، مما يجعلها الناقل الحصري والوحيد للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى العديد من القنوات على الأقمار الصناعية الأخرى.

تردد قناة بي إن سبورت 1:

- التردد: 11013

- القمر الصناعي: النايل سات

- معدل الترميز: 27500

- معامل الاستقطاب: عمودي

- جودة القناة: HD

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