أول رد من الأهلي بعد أزمة ديانج مع الخلود السعودي

كشف موقع "شوووت" السعودي عن أزمة مالية تواجه نادي الخلود السعودي في تسجيل اللاعب أليو ديانج، الذي كان يلعب للأهلي سابقًا.

ويأتي هذا جراء تأكيدات لجنة الاستقطاب بشأن نقص الميزانية لإتمام صفقات النادي هذا الموسم.

أزمة قوية بين ديانج والخلود السعودي

يُذكر في التقرير أن الخلود يعمل على إنهاء صفقاته الصيفية بسرعة، ومن بينها ديانج الذي تمت إعارته من الأهلي وجاكسون موليكا القادم من بشكتاش التركي.

ديانج غادر الأهلي متوجهًا إلى تركيا للانضمام إلى معسكر الخلود تحت قيادة باولو دوارتي.

ديانج

لم يتم توضيح ما إذا كان ديانج سيعود للأهلي بسبب هذه الأزمة أم لا، بالرغم من عودة الفريق للمملكة من تركيا وبدء التدريبات، لم يتم الإعلان حتى الآن عن الصفقات المتبقية بما في ذلك ديانج، على الرغم من الإعلان عن صفقات محلية بالإضافة إلى صفقة الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي.

الأهلي يستفسر من الخلود السعودي حول أزمة ديانج

وعلم "الموجز" أن مسئولو الأهلي قد استفسروا من نظرائهم في نادي الخلود السعودي حول مستقبل صفقة استعارة اللاعب المالي أليو ديانج في وسط الفريق الأحمر.

وعلى الرغم من اكتمال اتفاق الخلود لضم الثنائي أليو ديانج من الأهلي وجاكسون موليكا من بشيكتاش، لم يتم الإعلان الرسمي عن هذا الانتقال ، ولم يعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي بشكل رسمي عن استعارة اللاعب المالي.

تقارير صحفية سعودية أفادت بأن نادي الخلود تلقى تأكيدًا رسميًا من لجنة الاستقطاب بشأن عدم توفر ميزانية للصفقات هذا الموسم.

نادي الخلود يسعى حاليًا لإتمام صفقتي اللاعبين عن طريق توفير الأموال من خزينتهم الخاصة أو من أعضاء ومحبي النادي.

ديانج

بدأت فترة التسجيل في الدوري السعودي منذ 18 يوليو وستستمر حتى 2 سبتمبر.

تم الاتفاق بين إدارة نادي الخلود السعودي والأهلي على استعارة اللاعب المالي أليو ديانج لمدة موسم بقيمة 500 ألف دولار.

ديانج يتواجد حاليًا مع فريق الخلود في معسكرهم في تركيا بقيادة باولو دوارتي بعد التوصل لاتفاق مع الأهلي.

لعب ديانج 212 مباراة مع الأهلي وسجل 7 أهداف وصنع 11 هدفًا، وحصل على 15 لقبًا مع النادي في مختلف البطولات.

وقد انضم ديانج إلى الأهلي في يوليو 2019 قادمًا من مولودية الجزائر، وتم توقيع عقد لمدة خمسة مواسم مقابل مليون و100 ألف يورو، ليصبح إضافة قوية للفريق الأحمر.

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