عرض خيالي لـ فينيسيوس جونيور للانتقال إلى الدوري السعودي.. وريال مدريد يرد

تقارير صحفية كشفت عن اهتمام أحد أندية الدوري السعودي بالتعاقد مع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي يلعب حاليًا لصالح ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حسب صحيفة "أثليتيك" البريطانية، فإن أحد الجهات في الدوري السعودي قدم عرضًا كبيرًا إلى ريال مدريد من أجل ضم اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا.

فينيسيوس جونيور مطلوب في الدوري السعودي

وأشارت الصحيفة إلى أن وفدًا من صندوق الاستثمارات العامة يعمل نيابة عن وزارة الرياضة في السعودية على التواصل مع فينيسيوس، بهدف إقناعه بتمثيل الدوري السعودي وأن يصبح وجهًا معروفًا قبل كأس العالم 2034.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب البرازيلي لا ينوي مغادرة ريال مدريد وأن النادي بدوره لا يفكر في التخلي عنه، خاصة وأن لديه عقد ممتد مع النادي الملكي حتى عام 2027، ويحتوي على شرط جزائي يبلغ مليار يورو.

وفقًا لشبكة ريليفو الإسبانية، أكد نادي ريال مدريد الإسباني عدم نية بيع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



يشير التقرير إلى أن النادي الملكي لا يفكر في التخلي عن خدمات فينيسيوس ويرغب في الاحتفاظ بعقده بشكل دائم، نظرًا لسعادة اللاعب في صفوف النادي.

الأهلي السعودي يستهدف ضم فينيسيوس جونيور

ووفقًا لصحيفة جلوبو البرازيلية، توجهت أنظار نادي الأهلي السعودي نحو فينيسيوس جونيور، حيث يعتزم النادي السعودي تقديم عرضًا ضخمًا جدًا لضمه، على الرغم من أن ريال مدريد رد على هذا العرض بشرط أساسي وهو دفع الشرط الجزائي البالغ مليار يورو لضم اللاعب.

مع ذلك، يعتقد مسؤولو الأهلي السعودي أن هناك فرصة للتفاوض مع ريال مدريد بشأن فينيسيوس قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وقد تقدمت المملكة العربية السعودية بعرض بقيمة مليار يورو على مدى خمس سنوات لضم فينيسيوس جونيور، مما سيجعله الرياضي الأغلى في تاريخ كرة القدم، ويُذكر أن اللاعب على علم بالعرض.

إذا تمت الموافقة من قبل ريال مدريد وفينيسيوس على هذا العرض، سيصبح فينيسيوس اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم.

وذلك متفوقًا على شوهي أوتاني من لوس أنجلوس دودجرز الذي يحصل على 700 مليون دولار على مدى 10 سنوات.

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