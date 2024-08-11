صفقة انتقال محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي مهددة بالفشل

أصبحت صفقة انتقال محمد عبد المنعم مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي إلى نيس الفرنسي مهددة بالفشل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت تقارير صحفية أفادت بأن نادي نيس الفرنسي بدأ خطواته لتعويض رحيل مدافعه الأساسي جيان توديبو، الذي انتقل إلى وست هام يونايتد في لندن.

محمد عبد المنعم يقترب من البقاء في الأهلي

ووفقًا للصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، نيس بدأ مفاوضاته لضم المدافع مويس بومبيتو، البالغ من العمر 24 عامًا، من فريق كولورادو رابيدز الأمريكي، لتعويض رحيل توديبو، إلا أن ريد بول سالزبورج النمساوي يسعى أيضًا للتعاقد معه.

كما كشف رومانو أن أولمبيك ليون حاول في الصيف الماضي التعاقد مع بومبيتو دون جدوى.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل نادي الأهلي على تحقيق مطالبه المادية للاستمرار في بيع محمد عبد المنعم لنيس الفرنسي، رغم محاولات اللاعب للنقاش حول تخفيض المبالغ المطلوبة.

وقد طلب الأهلي من نيس عرضًا يتناسب مع قيمتهم وإمكانيات اللاعب محمد عبد المنعم، مؤكدين على مصلحة الفريق.

وعلى الرغم من تحسن العروض المادية من نيس، يصر الأهلي على الحصول على 6 ملايين دولار، بالإضافة إلى نسبة 20% من أي عملية بيع مستقبلية لـ محمد عبد المنعم .

ومن المقرر أن يواجه الأهلي زد إف سي في مباراة مؤجلة من الدوري المصري غدًا في ستاد القاهرة الدولي في الساعة التاسعة مساءً.

قائمة الأهلي لمواجهة زد في الدوري المصري

ويستعرض لكم “الموجز” قائمة الأهلي لمواجهة زد في الدوري المصري

حراسة المرمى : مصطفى مخلوف - حازم جمال - عمر كامل

خط الدفاع : عمر كمال - ياسر ابراهيم - احمد عابدين - ادوم ريندروف - معتز محمد - كريم الدبيس

خط الوسط : كريم نيدڤيد - أفشة - احمد عبد القادر - يوسف عبد الحفيظ - مصطفى ابو الخير - احمد بيومي - يوسف جمال - احمد اشرف - محمد رفعت - محمد عبد الله

خط الهجوم : كهربا.

14 وجه جديد وهم : حازم جمال - عمر كامل - ياسر ابراهيم - أحمد عابدين - أدوم ريندروف - معتز محمد - يوسف عبد الحفيظ - مصطفى ابو الخير - أحمد بيومي - يوسف جمال - أحمد أشرف - محمد رفعت - محمد عبد الله.

اقرأ أيضًا..

مفاجأة جديدة لـ علي معلول بعد تجديد عقده بسبب عطية الله

عاجل.. تطورات مفاجئة في أزمة أحمد فتوح بعد دهس أمين شرطة



