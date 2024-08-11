خريطة صفقات الزمالك في الميركاتو الصيفي.. 7 أسماء مدوية

يخطط مسؤولو نادي الزمالك لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم من خلال عدة صفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، خاصة بعد تأكيد المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز على ضرورة تعزيز عدة مراكز.

وقد بدأ مسؤولو النادي تجهيز مبلغ 39 ألف دولار في الساعات القادمة لتسديده لمساعدي المدرب فيريرا، بهدف رفع العقوبة المفروضة على عدم قدرة النادي على التسجيل نهائيًا.

صفقات الزمالك في الميركاتو الصيفي

ويستعرض لكم “الموجز” خريطة صفقات الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية تشمل الآتي:

المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك السابق والريان القطري، حيث ينتظر النادي قرار اللاعب بتخفيض راتبه لضمه في صفقة انتقال حر.

أحمد رمضان بيكهام، مدافع فريق سيراميكا الذي أبدى موافقته على الانتقال للزمالك، في انتظار اتمام المفاوضات مع إدارة ناديه.

الكاميروني جوناثان نجويم، جناح أيسر في فريق مودرن سبورت، يعد من الأسماء المطلوبة بشدة في الزمالك بناءً على رغبة جوميز.

بالإضافة إلى لاعبين آخرين مراد ضمهم للفريق وهم: ليسري وحيد ومحمد هاني من طلائع الجيش، ومحمود ممدوح من حرس الحدود، وعبد العزيز البلعوطي حارس مرمى فريق إنبي.

الراحلون عن الزمالك بفرمان جوزيه جوميز

جوزيه جوميز، مدير الفريق الأول لنادي الزمالك، قام بتحديد أسماء اللاعبين الذين سيغادرون الفريق في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، نظرًا لعدم الحاجة إليهم أو لرغبته في تعزيز الفريق بعناصر أكثر خبرة ومهارة لتعزيز أداء الفريق في الموسم الجديد، الذي يهدف الجهاز الفني والإدارة للتنافس بقوة في جميع البطولات.

تم إدراج عدة أسماء في قائمة المغادرين من الفريق، بمن فيهم الأوغندي ترافيس موتيابا، السنغالي إبراهيما نداي، الفلسطيني ياسر حمد، ومحمود علاء.

هذا بالإضافة إلى البنيني سامسون أكينيولا، وناصر منسى، ومهاب ياسر، ومحمد أشرف روقا، وسيد نيمار، ويوسف أوباما، ومحمد عواد، ومحمد عاطف، وسيف فاروق جعفر.

جوميز أكد أنه ترك للإدارة حرية اختيار طريقة رحيل هؤلاء اللاعبين، سواء بالبيع النهائي أو الإعارة، لتحقيق الفوائد المالية من هذه الصفقات، خاصة مع تميز بعض اللاعبين بالشباب والمهارة، مثل نيمار ومحمد عاطف وسيف جعفر.

الإدارة تسعى لتجديد تعاقد الحارس محمد عواد لضمان استقرار مركز حراسة المرمى، وتنتظر ردًا رسميًا منه بخصوص العرض الأخير الذي تقدمت به لتجديد تعاقده.

توقفت المفاوضات بين الزمالك ومحمد عواد في الفترة الأخيرة بسبب اعتراض الحارس على العرض المالي المقدم له، لكن النادي قدم عرضًا جديدًا وينتظر رده.

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