موعد مباراة الأهلي ضد القناة في الدوري والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، مواجهة ساخنة تجمع فريق الأهلي ضد نظيره فريق القناة ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري لموسم 2026-2027.

يسعي فريق الأهلي لتحقيق الفوز علي القناة خلال اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة السابعة وذلك لمواصلة انتصاراته بالدوري عقب الفوز علي نظيره فريق الزمالك في لقاء القمة الذي جمعهما خلال منافسات الجولة السادسة.

ويطارد الأهلي نظيره بيراميدز علي قمة جدول ترتيب الدوري التي يتصدرها برصيد 18 نقطة بينما يحتل الأهلي مركز الوصيف برصيد 16 نقطة.

موعد مباراة الأهلي ضد القناة

المواجهة النارية التي تجمع فريق الأهلي ضد نظيره فريق القناة ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري لموسم 2026-2027، تنطلق مساء الأربعاء المقبل الموافق 21 أكتوبر الجاري ، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد القناة

يمكنك متابعة أحداث مواجهة فريق الأهلي ضد نظيره فريق القناة ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري لموسم 2026-2027، والتي تنطلق مساء الأربعاء المقبل الموافق 21 أكتوبر الجاري ، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، عبر قنوات أون سبورت الناقلة لمباريات الدوري المصري.

الأهلي ضد القناة

تشكيل الأهلي المتوقع ضد القناة

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي المتوقع ضد القناة حيث من المنتظرأن يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمي: مصطفي شوبير

خط الدفاع: محمد هاني ، ياسين مرعي ، هادي رياض، كريم فؤاد

خط الوسط: مروان عطية ، إمام عاشور، زيزو

خط الهجوم: حسين الشحات، أشرف بن شرقي ، بن جديدة

نظام منافسات بطولة الدوري لموسم 2026-2027

انطلقت بطولة الدوري المصري الجمعة 21 أغسطس الماضي وتُقام المرحلة الأولى بمشاركة جميع الأندية، ثم يُقسم الفرق في المرحلة الثانية إلى مجموعتين: الأولى هي "مجموعة البطل" وتضم 6 فرق، بينما تضم المجموعة الثانية 14 فريقًا، يهبط أربعة منها إلى القسم الثاني "دوري المحترفين".

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