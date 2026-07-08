هل يفكر اتحاد الكرة في الاستعانة بمدرب أجنبي يقود منتخب مصر؟ وموقف حسام حسن بعد مونديال 2026

حسم الاتحاد المصري لكرة القدم الجدل الدائر بشأن مستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر، بعد توديع منافسات كأس العالم 2026، وذلك في ظل انتشار أنباء عن إمكانية التعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة الفراعنة خلال المرحلة المقبلة.

حقيقة التعاقد مع مدرب أجنبي لمنتخب مصر

أكد مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مجلس الإدارة يتمسك باستمرار حسام حسن في منصبه، نافيًا بشكل غير مباشر ما يتردد عن الاتجاه للتعاقد مع مدرب أجنبي عقب نهاية مشوار المنتخب في كأس العالم.

وأوضح أن هناك اتفاقًا مسبقًا مع حسام حسن على استكمال المشروع الفني، مشيرًا إلى أن العلاقة بين مجلس الإدارة والجهاز الفني قائمة على الثقة والتوافق.

اتحاد الكرة: حسام حسن مستمر مع منتخب مصر

وقال أبو زهرة إن الاتحاد اتفق مع حسام حسن على تجديد التعاقد، مؤكدًا أن المدير الفني نجح في تحقيق إنجازات غير مسبوقة مع المنتخب، وأنه يمثل عنصرًا أساسيًا في المشروع الذي يعمل عليه اتحاد الكرة خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن استمرار حسام حسن يأتي ضمن خطة طويلة المدى تهدف إلى تطوير المنتخب الوطني، وليس كرد فعل على نتائج بطولة واحدة.

لا نية للاستعانة بحكم أو مدرب أجنبي بعد أزمة التحكيم

وجاءت تصريحات اتحاد الكرة لتحسم الجدل الذي أعقبت مباراة مصر والأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم، وشهدت اعتراضات واسعة على القرارات التحكيمية، و تصريحات عضو مجلس إدارة الاتحاد أكدت تمسك المجلس بالجهاز الفني الحالي، وعدم وجود أي توجه لإجراء تغيير في القيادة الفنية خلال الفترة المقبلة.

منتخب مصر يطوي صفحة كأس العالم

وودع منتخب مصر منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16 بعد خسارة مثيرة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا واسعًا، لكن اتحاد الكرة أكد أن ذلك لن يؤثر على قراره باستمرار حسام حسن.

وبذلك، حسم الاتحاد المصري لكرة القدم الجدل بشأن مستقبل المنتخب، مؤكدًا استمرار المدير الفني، ونافيًا صحة الأنباء التي تحدثت عن التعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة الفراعنة في المرحلة المقبلة.