عاجل| حقيقة إعادة مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026

أثارت مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026 حالة واسعة من الجدل، بعدما شهدت عدة قرارات تحكيمية أثارت اعتراض الجماهير والمتابعين، لتتصدر عبارة "إعادة مباراة مصر والأرجنتين" محركات البحث خلال الساعات الماضية، وسط تساؤلات بشأن إمكانية إعادة اللقاء رسميًا من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم.

هل تُعاد مباراة مصر والأرجنتين؟

أكد الحكم الدولي السابق إبراهيم نور الدين أن إعادة مباراة مصر والأرجنتين تظل أمرًا غير وارد في الظروف الحالية، موضحًا أن وجود أخطاء تحكيمية أو حتى الجدل حول بعض القرارات لا يعني تلقائيًا إعادة المباراة.

وأشار إلى أن إعادة أي مباراة تتطلب وجود ظروف استثنائية، من بينها أن يتضمن تقرير حكم اللقاء اعترافًا بوجود خطأ أو مخالفة تستوجب إعادة المباراة، وهو ما اعتبر أنه لن يحدث في مواجهة مصر والأرجنتين.

إبراهيم نور الدين: منتخب مصر تعرض لظلم تحكيمي

وأوضح إبراهيم نور الدين أن منتخب مصر تعرض لقرارات تحكيمية أثرت على سير اللقاء، مشيرًا إلى أن الفريق كان يستحق الحصول على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، كما أن هناك تباينًا في القرارات التحكيمية بين الفريقين.

وأضاف أن ميزان العدالة يجب أن يكون واحدًا في مثل هذه المباريات، خاصة أن الهدف الذي أُلغي للمنتخب المصري جاء بسبب مخالفة، بينما أثارت بعض القرارات الأخرى حالة من الجدل بين الجماهير والمحللين.

وأكد أن أقصى ما يمكن أن يحدث بعد تقديم شكوى رسمية هو مراجعة أداء طاقم التحكيم، وقد يتعرض الحكم لعقوبات أو يتم استبعاده من إدارة مباريات أخرى في البطولة، لكن ذلك لا يعني إعادة اللقاء.

ما حقيقة إعادة مباراة مصر والأرجنتين؟

بحسب تصريحات الحكم الدولي السابق، فإن إعادة المباراة لن تتم إلا في حالة نادرة للغاية، تتمثل في أن يثبت حكم المباراة بنفسه في تقريره الرسمي وجود واقعة تستوجب إعادة اللقاء، وهو سيناريو وصفه بأنه غير متوقع.

ولذلك، فإن المطالبات الجماهيرية بإعادة المباراة، رغم مشروعيتها من وجهة نظر المشجعين الغاضبين، لا تعني بالضرورة إمكانية تنفيذها وفقًا للوائح المنظمة للبطولة.

اتحاد الكرة يتحرك لتقديم شكوى

في المقابل، يستعد الاتحاد المصري لكرة القدم للتقدم بشكوى بشأن القرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة، في محاولة للحفاظ على حقوق المنتخب المصري، ومطالبة الجهات المختصة بمراجعة أداء طاقم التحكيم.

ورغم ذلك، فإن تقديم الشكوى لا يترتب عليه تلقائيًا إعادة المباراة، وإنما قد يؤدي إلى فتح تحقيق في أداء الحكام واتخاذ إجراءات تأديبية إذا ثبت وجود أخطاء مؤثرة وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

مكاسب منتخب مصر رغم الخروج من كأس العالم

من جانبه، أكد الناقد الرياضي محمد عصام أن منتخب مصر خرج من البطولة مرفوع الرأس، مشيرًا إلى أن الأداء الذي قدمه اللاعبون أمام الأرجنتين حظي بإشادة واسعة داخل مصر وخارجها.

وأوضح أن المنتخب اكتسب احترام الجماهير والمتابعين حول العالم، معتبرًا أن مستوى الفريق في المباراة كان أفضل مما تعكسه النتيجة النهائية، وأن العديد من نجوم الكرة والمحللين رأوا أن المنتخب المصري قدم واحدة من أفضل مبارياته في البطولة.

وأضاف أن ما حدث داخل اللقاء أثار نقاشًا واسعًا بشأن مستوى التحكيم، لكنه شدد على أن ذلك لا يقلل من الصورة الإيجابية التي ظهر بها المنتخب المصري خلال مشواره في كأس العالم 2026.

هل يعاد لقاء مصر والأرجنتين؟

حتى الآن، لا يوجد أي قرار رسمي بشأن إعادة مباراة مصر والأرجنتين، كما أن التصريحات الصادرة عن الخبراء تؤكد أن إعادة اللقاء تظل مستبعدة، ما لم تحدث ظروف استثنائية للغاية تتوافق مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو ما لا يبدو متوافرًا في الوقت الحالي. وبذلك تبقى الشكوى المنتظرة من الاتحاد المصري لكرة القدم خطوة تهدف إلى حفظ حقوق المنتخب ومراجعة الأداء التحكيمي، وليس ضمان إعادة المباراة.