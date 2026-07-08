نتنياهو يتهم إيران بامتلاك أسلـ.ـحة كيميائية ويزعم تراجع برنامجها النووي بعد الضربات الإسرائيلية

صعّد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من لهجته تجاه إيران، متهمًا طهران بامتلاك أسلحة كيميائية إلى جانب برنامجها النووي، ومعتبرًا أن ذلك يمثل تهديدًا مباشرًا لإسرائيل والمنطقة. كما زعم أن الضربات الإسرائيلية الأخيرة ألحقت أضرارًا كبيرة بالبرنامج النووي الإيراني وأبطأت تقدمه بشكل ملحوظ.

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال مقابلة مع قناة "نيوزماكس" الأمريكية، التي تناول خلالها تطورات المواجهة مع إيران، ومستقبل برنامجها النووي، إلى جانب رؤيته للأوضاع الداخلية في الجمهورية الإسلامية.

نتنياهو: إيران تمتلك أسلحة كيميائية

قال نتنياهو إن إيران تمتلك "بالتأكيد" أسلحة كيميائية، مضيفًا أن هذه القدرات تمثل مصدر قلق إضافيًا إلى جانب البرنامج النووي الإيراني. واعتبر أن امتلاك طهران لهذا النوع من الأسلحة، إلى جانب تطوير الصواريخ الباليستية، يزيد من مستوى التهديد الذي تواجهه إسرائيل وحلفاؤها.

ولم يقدم رئيس وزراء الاحتلال خلال المقابلة أي أدلة أو معلومات معلنة تدعم مزاعمه بشأن امتلاك إيران أسلحة كيميائية.

مزاعم بتراجع البرنامج النووي الإيراني

وزعم نتنياهو أن العملية العسكرية الإسرائيلية التي أطلق عليها اسم "زئير الأسد" نجحت في إضعاف البرنامج النووي الإيراني بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن الضربات استهدفت منشآت ومواقع مرتبطة بتطوير القدرات النووية.

وأضاف أن الهجمات أدت إلى تدمير أجهزة طرد مركزي ومنشآت صناعية ومرافق مرتبطة بالبرنامج النووي، كما ادعى أنها أسفرت عن مقتل 20 من كبار العلماء النوويين الإيرانيين، وهو ما قال إنه تسبب في إبطاء المشروع النووي الإيراني بشكل واضح.

ورغم ذلك، أشار إلى أن إيران قد تحاول إعادة بناء قدراتها النووية مستقبلًا، مشبهًا الأمر بعودة المرض بعد العلاج، في إشارة إلى ضرورة استمرار مراقبة التحركات الإيرانية.

حديث عن دور الولايات المتحدة

وخلال المقابلة، قال نتنياهو إن الولايات المتحدة كانت ضمن الدول التي تواجه تهديدات من جانب إيران، معتبرًا أن هذا الأمر كان أحد أسباب مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العمليات العسكرية ضد طهران.

وأضاف أن امتلاك إيران لصواريخ بعيدة المدى وأسلحة نووية، وفق مزاعمه، كان سيشكل تهديدًا مباشرًا للمصالح الأمريكية، وليس لإسرائيل وحدها.

انتقادات للنظام الإيراني

وواصل نتنياهو هجومه على القيادة الإيرانية، واصفًا النظام بأنه "قمعي"، وزاعمًا أن غالبية الإيرانيين يرفضون سياساته، كما اتهم السلطات الإيرانية باستخدام القوة ضد المحتجين خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن إيران تواجه تحديات اقتصادية وداخلية متزايدة، مشيرًا إلى أن تراجع قدرات الحرس الثوري، بحسب وصفه، ساهم في زيادة الضغوط على النظام، بينما يعاني المواطنون من أوضاع اقتصادية صعبة.

لا تعليق إيراني على التصريحات

حتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي من السلطات الإيرانية بشأن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها نتنياهو، سواء فيما يتعلق بمزاعم امتلاك أسلحة كيميائية أو الادعاءات الخاصة بتراجع البرنامج النووي الإيراني.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر بين إسرائيل وإيران، وسط تبادل الاتهامات بشأن البرامج العسكرية والأنشطة النووية، واستمرار المخاوف الدولية من اتساع نطاق التصعيد في المنطقة.