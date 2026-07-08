سعر الذهب اليوم في مصر.. استقرار عيار 21 والجنيه الذهب بمنتصف التعاملات

شهد سعر الذهب اليوم في مصر استقرارًا خلال منتصف تعاملات الأربعاء 8 يوليو 2026، وسط ترقب من المستثمرين والمواطنين لتحركات المعدن الأصفر في الأسواق المحلية والعالمية، بالتزامن مع استمرار التغيرات في أسعار الأوقية عالميًا وحركة الدولار وأسواق المال.

وحافظت أسعار الذهب على مستوياتها المسجلة في بداية التعاملات، ليستقر سعر جرام الذهب بمختلف الأعيرة، بينما استقر أيضًا سعر الجنيه الذهب والأوقية دون تغييرات ملحوظة.

سعر الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال منتصف تعاملات اليوم على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: 6628.5 جنيه للبيع، و6571.5 جنيه للشراء.

6628.5 جنيه للبيع، و6571.5 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 22: 6076.25 جنيه للبيع، و6023.75 جنيه للشراء.

6076.25 جنيه للبيع، و6023.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 21: 5800 جنيه للبيع، و5750 جنيهًا للشراء.

5800 جنيه للبيع، و5750 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 18: 4971.5 جنيه للبيع، و4928.5 جنيه للشراء.

ويواصل عيار 21 تصدره قائمة الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نظرًا لإقبال المواطنين عليه سواء بغرض الادخار أو شراء المشغولات الذهبية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

استقر سعر الجنيه الذهب خلال منتصف التعاملات ليسجل:

46400 جنيه للبيع.

46000 جنيه للشراء.

ويُعد الجنيه الذهب من أكثر وسائل الاستثمار انتشارًا بين الراغبين في الحفاظ على قيمة مدخراتهم، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية.

سعر أونصة الذهب عالميًا

على المستوى العالمي، سجلت أونصة الذهب:

4118.5 دولار للبيع.

4118.16 دولار للشراء.

وتؤثر حركة الأوقية العالمية بصورة مباشرة على أسعار الذهب داخل السوق المصرية، إلى جانب سعر صرف الدولار ومستويات العرض والطلب.

لماذا تختلف أسعار الذهب من محل لآخر؟

تختلف أسعار الذهب النهائية التي يدفعها المستهلك بسبب قيمة المصنعية والدمغة، والتي تتراوح غالبًا بين 150 و300 جنيه للجرام، وفقًا لنوع المشغولات الذهبية، والتاجر، والمحافظة، ومستوى التشطيب.

وتزداد تكلفة شراء المشغولات الذهبية كلما ارتفعت قيمة المصنعية، بينما تقل عند شراء السبائك والجنيهات الذهبية التي تُعد خيارًا مفضلًا للراغبين في الاستثمار.

أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتحدد أسعار الذهب محليًا وعالميًا وفق مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية، من أبرزها:

معدلات العرض والطلب في الأسواق.

أسعار الفائدة العالمية.

مستويات التضخم.

قوة الدولار الأمريكي.

قرارات البنوك المركزية بشأن الاحتياطيات.

الأزمات السياسية والصراعات الجيوسياسية.

حركة المضاربات في الأسواق العالمية.

تكاليف استخراج الذهب وإنتاجه.

وتؤدي أي تغيرات في هذه العوامل إلى تحركات مباشرة في أسعار المعدن الأصفر، سواء بالارتفاع أو الانخفاض.

هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟

يرى متابعون لسوق الذهب أن استقرار الأسعار يمنح المشترين فرصة لمتابعة السوق واتخاذ قرار الشراء وفق احتياجاتهم، سواء بغرض الاستثمار أو الادخار أو شراء المشغولات الذهبية، مع أهمية متابعة التحديثات اليومية للأسعار، خاصة في ظل استمرار تأثر السوق المحلي بالمتغيرات الاقتصادية العالمية.