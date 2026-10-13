موعد مباراة الأهلي القادمة ضد كيتارا الأوغندي في الكونفدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة

يترقب عشاق القلعة الحمراء، قمة نارية تجمع فريق الأهلي ضد نظيره فريق كيتارا الأوغتدي ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2026-2027، ويشارك الأهلي في كأس الكونفدرالية بعد إنهاء الدوري بالمركز الثالث خلال الموسم الماضي.

.يبحث فريق الأهلي عن تحقيق الفوز خلال لقاء الذهاب أمام كيتارا الأوغندي الذي يجمعهما ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية وذلك لتسهيل مهمة الفريق في لقاء العودة الذي يجمع الفريقين باستاد القاهرة الأسبوع المقبل، وسيتأهل الفائز من المباراة إلى دور المجموعات بشكل مباشر..

موعد قمة الأهلي ضد كيتارا الأوغندي

المواجهة النارية التي تجمع فريق الأهلي ضد نظيره فريق كيتارا الأوغتدي ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2026-2027، تنطلق يوم السبت المقبل الموافق 17 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد كيتارا الأوغندي

يمكنك متابعة أحداث مواجهة فريق الأهلي ضد نظيره فريق كيتارا الأوغتدي ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2026-2027، والتي تنطلق يوم السبت المقبل الموافق 17 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، عبر قنوات أون سبورت.

الأهلي ضد كيتارا الأوغندي

غيابات الأهلي ضد كيتارا الأوغندي

تشهد قائمة الأهلي غياب أقطاي عبدالله لأسباب فنية وياسر إبراهيم بسبب عقوبة الإيقاف لمباراتين، بسبب أحداث مواجهة الترجي التونسي في الموسم الماضي، بالإضافة إلى غياب الظهير الأيسر كريم الدبيس لعدم اكتمال جاهزيته الفنية.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد كيتارا الأوغندي

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي المتوقع ضد كيتارا الأوغندي حيث من المنتظرأن يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني ، ياسين مرعي ، أشرف داري، توفيق محمد

خط الوسط: مروان عطية ، إمام عاشور، أكرم توفيق

خط الهجوم: زيزو، أشرف بن شرقي ، بن جديدة

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