الأهلي يهزم الزمالك بثنائية نظيفة في القمة 133 بالدوري المصري

حقق الأهلي الفوز على الزمالك بهدفين دون رد، في مباراة القمة 133 التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، ليحسم المارد الأحمر المواجهة لصالحه ويؤكد تفوقه على غريمه التقليدي في واحدة من أقوى مباريات الموسم.

وشهدت المباراة منافسة قوية بين الفريقين، في ظل رغبة كل منهما في حصد النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري، خاصة بعد البداية المتقاربة للأهلي والزمالك خلال الجولات الخمس الأولى من المسابقة.

الأهلي يحسم القمة 133 أمام الزمالك بهدفين

نجح الأهلي في إنهاء مواجهة القمة أمام الزمالك بالفوز بهدفين دون مقابل، بعدما قدم لاعبوه أداءً قويًا خلال اللقاء، واستغل الفريق الفرص المتاحة أمامه لحسم المواجهة لصالحه.

وفرض الأهلي سيطرته على مجريات اللعب خلال الدقائق الأولى، وبدأ المباراة بضغط هجومي مكثف بحثًا عن تسجيل هدف مبكر، وكاد إمام عاشور أن يفتتح التسجيل برأسية مرت أعلى العارضة.

وأهدر سفيان بنجديدة فرصة خطيرة للأهلي، بعدما تلقى تمريرة مميزة من أحمد سيد زيزو، لكنه لم ينجح في تحويلها إلى هدف، لتضيع فرصة منح الفريق الأحمر التقدم مبكرًا.

ومع مرور الوقت، تحسن أداء الزمالك وبدأ لاعبوه في محاولة الوصول إلى مرمى الأهلي، إلا أن المحاولات الهجومية للفريق الأبيض لم تشكل خطورة كبيرة على دفاع المارد الأحمر.

محمد هاني يسجل هدف الأهلي الأول في شباك الزمالك

واصل الأهلي ضغطه الهجومي حتى نجح محمد هاني في تسجيل الهدف الأول للفريق الأحمر بالدقيقة 39 من عمر الشوط الأول، بعدما أطلق تسديدة قوية سكنت شباك الزمالك، ليمنح فريقه التقدم في القمة 133.

وعقب الهدف، حاول الزمالك العودة إلى المباراة وإدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول، لكن الأهلي حافظ على تقدمه، لينتهي النصف الأول من المواجهة بتقدم الفريق الأحمر بهدف دون رد.

ومع انطلاق الشوط الثاني، استمرت محاولات الفريقين، حيث سعى الزمالك إلى تعديل النتيجة، بينما عمل الأهلي على الحفاظ على تقدمه واستغلال المساحات في دفاع المنافس لزيادة الفارق.

ونجح الأهلي في نهاية المطاف في حسم المباراة لصالحه بنتيجة هدفين دون مقابل، ليخرج من المواجهة بانتصار مهم على حساب غريمه التقليدي.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في مباراة القمة

بدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

مصطفى شوبير. خط الدفاع: محمد هاني، ياسين مرعي، أشرف داري، توفيق محمد.

محمد هاني، ياسين مرعي، أشرف داري، توفيق محمد. خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي. خط الهجوم: سفيان بنجديدة.

وضمت قائمة البدلاء كلًا من محمد الشناوي، وهادي رياض، وطاهر محمد طاهر، وأحمد رضا، ومنصف بقرار، وحسين الشحات، وعمر الساعي، ومحمد مجدي أفشة، وكريم فؤاد.

تشكيل الزمالك في القمة 133 أمام الأهلي

في المقابل، خاض الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

مهدي سليمان. خط الدفاع: محمود بنتايج، محمود حمدي الونش، محمد إسماعيل، عمر جابر.

محمود بنتايج، محمود حمدي الونش، محمد إسماعيل، عمر جابر. خط الوسط: محمد شحاتة، أحمد ربيع، أحمد فتوح، عبد الله السعيد.

محمد شحاتة، أحمد ربيع، أحمد فتوح، عبد الله السعيد. خط الهجوم: شيكو بانزا، أحمد شريف.

وجلس على مقاعد بدلاء الزمالك كل من محمد عواد، ومصطفى الزناري، ومحمود جهاد، وأحمد عبد الرحيم إيشو، وآدم كايد، ومحمد حمد، وناصر منسي، وحسام أشرف، وعدي الدباغ.

طاقم تحكيم سلوفيني لإدارة مباراة الأهلي والزمالك

أدار مباراة القمة طاقم تحكيم سلوفيني بقيادة رادي أوبريونوفيتش حكمًا للساحة، وعاونه يوري برابروتنيك مساعدًا أول، وجريجا كورديز مساعدًا ثانيًا، فيما تولى دافيد شمايتس مهمة الحكم الرابع.

وضم طاقم تقنية الفيديو الحكم ماتي يوج، بمساعدة دافيد جابروفيتش، لمراجعة الحالات التحكيمية خلال المواجهة.

الأهلي والزمالك في جدول ترتيب الدوري المصري

دخل الأهلي والزمالك المباراة برصيد 13 نقطة لكل منهما، بعدما حقق كل فريق أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا خلال الجولات الخمس الأولى من الدوري، وفقًا للبيانات الواردة قبل اللقاء.

وكان بيراميدز يتصدر جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بعدما حقق الفوز في مبارياته الخمس الأولى.

ويمثل فوز الأهلي بهدفين دون رد دفعة معنوية مهمة للفريق الأحمر في مشواره بالدوري المصري، بينما يسعى الزمالك إلى تجاوز خسارة القمة واستعادة توازنه خلال المباريات المقبلة، في ظل استمرار المنافسة على المراكز المتقدمة بجدول المسابقة.