عمرو زكي يكشف كواليس غيابه الطويل وأسباب عدم تكرار تجربة محمد صلاح

ظهر عمرو زكي، مهاجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، بعد فترة طويلة من الغياب الإعلامي، ليتحدث بصراحة عن أسباب ابتعاده، ومحطات هامة في مسيرته الكروية، وكواليس عرض أستون فيلا التاريخي، ولماذا لم يحقق مسيرة احترافية شبيهة بالنجم محمد صلاح، ويرصد الموجز التفاصيل.

عمرو زكي يعود للظهور بعد غياب طويل

أكد عمرو زكي خلال ظهوره عبر قناة ON E أنه تعمد الابتعاد عن الأضواء في الفترة الماضية، بسبب ما تعرض له من شائعات متكررة، وصلت في بعض الأحيان إلى شائعات الوفاة، وأوضح أن الأمر كان صعبًا عليه وعلى أسرته، خاصة ابنته التي كانت تتأثر نفسيًا بتلك الأخبار غير الصحيحة.

وأشار زكي إلى أنه لم يكن يمانع الاطمئنان عليه، لكنه استنكر تداول الشائعات دون تواصل مباشر، مؤكدًا أن الظهور الإعلامي تحت الضغط كان سيخرجه بصورة لا تليق به.

احترام خاص للحضري وأحمد حسن

وأعرب مهاجم الزمالك السابق عن تقديره الكبير لكل من عصام الحضري وأحمد حسن، موضحًا أن الثنائي كان دائم التواصل معه للاطمئنان عليه دون أي أهداف أو مصالح، وهو ما ترك أثرًا إنسانيًا كبيرًا في نفسه.

تقييم مسيرته الكروية بين النجاح والإخفاق

أكد عمرو زكي أن أي لاعب كرة قدم يمر بمحطات نجاح وإخفاق، مشددًا على أن القيمة الحقيقية للاعب تظهر من خلال محبة الجمهور البسيط له، واعترف بوجود أخطاء خلال مسيرته، لكنه في الوقت نفسه حقق طموحات مهمة، على رأسها تجربة الاحتراف الخارجي، إلى جانب بدء عمله الخاص منذ عام 2008.

لماذا لم يحقق مسيرة مشابهة لمحمد صلاح؟

تحدث زكي بصراحة عن المقارنة الدائمة بينه وبين محمد صلاح، مؤكدًا أن هناك تقصيرًا منه في بعض الجوانب، إلى جانب ظروف أخرى خارجة عن إرادته، أبرزها الإصابات، وأوضح أن الانتقال من الدوري المصري إلى الدوري الإنجليزي ليس بالأمر السهل، ويتطلب تدرجًا احترافيًا وثقافة مختلفة غير متوفرة بالشكل الكافي في الكرة المصرية.

وأضاف أن الدوري الإنجليزي هو الأقوى في العالم، ويحتاج إلى إعداد خاص ذهنيًا وبدنيًا وفنيًا.

عرض أستون فيلا وكواليس الرحيل

كشف عمرو زكي أن المسؤول عن ملف الكرة في نادي الزمالك خلال فترته كان أحد أسباب عدم استمراره في الملاعب، مؤكدًا أن هناك محادثات غير رسمية مع ريال مدريد، لكن العرض الرسمي الوحيد الذي وصل للنادي كان من أستون فيلا الإنجليزي مقابل 14 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم تاريخي في ذلك التوقيت.

أرقام عمرو زكي في إنجلترا ومسيرته المحلية

خاض عمرو زكي 35 مباراة في الدوري الإنجليزي، سجل خلالها 10 أهداف وصنع هدفًا واحدًا، ولعب بقميصي ويجان وهال سيتي، واختتم مسيرته الكروية مع نادي المقاولون العرب في صيف 2015.

أما مع الزمالك، فقد تألق “البلدوزر” بشكل لافت، حيث سجل 35 هدفًا وصنع 9 أهداف خلال 73 مباراة، وكان أحد أبرز مهاجمي جيله.

بطولات وإنجازات قارية

ويُحسب لـ عمرو زكي تتويجه بلقب كأس الأمم الإفريقية مرتين مع منتخب مصر عامي 2006 و2008، ليظل اسمه حاضرًا ضمن جيل ذهبي صنع تاريخ الكرة المصرية.