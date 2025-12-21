بث مباشر مباراة المغرب وجزر القمر وافتتاح كأس أمم إفريقيا 2025

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية، اليوم الأحد، نحو العاصمة المغربية الرباط، لمتابعة بث مباشر مباراة المغرب وجزر القمر ضمن بث مباشر افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025، في مواجهة مرتقبة تجمع صاحب الأرض والجمهور مع منتخب جزر القمر، على ملعب الأمير مولاي عبد الله، في افتتاح النسخة الـ35 من البطولة القارية، ويرصد الموجز التفاصيل.

ويحظى بث مباشر افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025 باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، خاصة أن المباراة الافتتاحية تجمع منتخب المغرب، أحد أبرز المرشحين للقب، في بداية مشواره القاري أمام جماهيره.

موعد بث مباشر مباراة المغرب وجزر القمر في افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025

تنطلق صافرة بث مباشر مباراة المغرب وجزر القمر اليوم ضمن بث مباشر افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025 في المواعيد التالية:

التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة

الثامنة مساءً بتوقيت المغرب

العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية

ويُنتظر أن تشهد لحظات بث مباشر افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025 أجواء حماسية خاصة، في ظل امتلاء المدرجات بالجماهير المغربية.

القنوات الناقلة لـ بث مباشر مباراة المغرب وجزر القمر في افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025

يمكن متابعة بث مباشر مباراة المغرب وجزر القمر في إطار بث مباشر افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري للبطولة في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتحديدًا تُذاع المباراة عبر:

beIN Sports Max

تغطية خاصة لفعاليات بث مباشر افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025

معلق بث مباشر مباراة المغرب وجزر القمر في افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025

أسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة التعليق على بث مباشر مباراة المغرب وجزر القمر ضمن بث مباشر افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025 إلى المعلق التونسي المخضرم عصام الشوالي، في واحدة من أبرز مباريات البطولة.

التشكيل المتوقع لمنتخب المغرب في بث مباشر افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025

من المتوقع أن يخوض منتخب المغرب بث مباشر مباراة المغرب وجزر القمر في بث مباشر افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025 بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى:

ياسين بونو

خط الدفاع:

نصير مزراوي – جواد الياميق – نايف أكرد – أنس صلاح الدين

خط الوسط:

نيل العيناوي – سفيان أمرابط – بلال الخنوس – براهيم دياز – إلياس بن صغير

خط الهجوم:

يوسف النصيري

وتبقى مشاركة أشرف حكيمي في بث مباشر مباراة المغرب وجزر القمر خلال بث مباشر افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025 مرهونة بقرار المدير الفني وليد الركراكي، رغم تأكيد اللاعب جاهزيته الكاملة.

أهمية بث مباشر مباراة المغرب وجزر القمر في مشوار أسود الأطلس

يدخل منتخب المغرب بث مباشر افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025 تحت ضغوط كبيرة، في ظل تطلعات الجماهير للتتويج باللقب القاري الثاني في تاريخه، والأول منذ عام 1976.

ويُعوّل الجهاز الفني على تحقيق انطلاقة قوية في بث مباشر مباراة المغرب وجزر القمر، لفرض السيطرة مبكرًا على مجريات البطولة، خاصة مع عامل الأرض والجمهور والدعم الكبير من الاتحاد المغربي.

بث مباشر افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025.. انطلاقة منتظرة

يشهد بث مباشر افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025 حفلًا مميزًا يسبق المباراة، يستعرض التراث المغربي والهوية الإفريقية، في رسالة تنظيمية تؤكد جاهزية المغرب لاستضافة البطولة، قبل انطلاق بث مباشر مباراة المغرب وجزر القمر رسميًا.