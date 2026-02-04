رمضان 2026 فلكيًا: موعد أول أيام الصيام وتفاصيل استطلاع الهلال في مصر

يتصدر موعد بداية شهر رمضان 2026 اهتمام وبحث ملايين المسلمين داخل مصر وخارجها، في ظل الحرص على معرفة التوقيت الفلكي لأول أيام الصيام، وموعد استطلاع هلال الشهر الكريم، استعدادًا لاستقباله بما يحمله من أجواء إيمانية وروحانية مميزة.



ويكتسب تحديد موعد شهر رمضان أهمية خاصة لدى الأسر المصرية، نظرًا لارتباطه بتنظيم مواعيد العمل والعبادات، والاستعدادات الدينية والاجتماعية، ما يجعله من أكثر القضايا التي تحظى بمتابعة واسعة خلال هذه الفترة من العام.



-الموعد الفلكي لأول أيام رمضان 2026 في مصر



ووفقًا للحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تشير التقديرات إلى أن يوم الخميس 19 فبراير 2026 سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك فلكيًا في مصر، على أن ينتهي الشهر الكريم مساء يوم الجمعة 20 مارس 2026.



وتعتمد هذه التوقعات على دراسات فلكية دقيقة تتعلق بميلاد الهلال وموقعه وإمكانية رؤيته، مع التأكيد على أن الإعلان الرسمي لبداية شهر رمضان يظل مرهونًا بثبوت الرؤية الشرعية.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 1447 هـ



ومن المقرر أن تقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال شهر رمضان بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.



وتهدف عملية الاستطلاع إلى تحديد ما إذا كان يوم الأربعاء 18 فبراير متممًا لشهر شعبان، أم أن الخميس 19 فبراير هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وفقًا لما تسفر عنه الرؤية الشرعية للهلال.

مكانة شهر رمضان لدى المسلمين

ويحظى شهر رمضان بمكانة عظيمة في قلوب المسلمين، إذ يعد شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وتتعاظم فيه قيم الطاعة والتقوى، ويحرص المسلمون خلاله على التقرب إلى الله، وتعزيز معاني التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا



وبحسب التقديرات الفلكية، من المتوقع أن يكون شهر رمضان هذا العام كاملًا بواقع 30 يومًا، ليوافق عيد الفطر المبارك يوم السبت 21 مارس 2026، مع التأكيد على أن الموعد النهائي لإجازة العيد وبداية شهر شوال يتوقف على ما تعلنه دار الإفتاء المصرية بعد استطلاع الهلال.

ويترقب المسلمون هذه المواعيد بشغف بالغ، لما تمثله من أهمية دينية واجتماعية، وارتباطها المباشر بأداء العبادات واستقبال المناسبات المباركة.

