موعد بدء زعابيب أمشير 2026.. متى ينتهي شهر طوبة رسميًا؟

يهتم عدد كبير من المواطنين بالبحث عن موعد انتهاء شهر طوبة وبداية شهر أمشير 2026، خاصة مع التغيرات المناخية الملحوظة التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة من العام. ويُعد شهر طوبة وأمشير من أكثر الشهور القبطية ارتباطًا بحالة الطقس، إذ يشتهر طوبة بشدة البرودة، بينما يعرف أمشير برياحه القوية وتقلباته الجوية الحادة، والتي يطلق عليها شعبيًا «زعابيب أمشير».

شهر طوبة.. أبرد شهور السنة في التقويم القبطي

يُصنف شهر طوبة على أنه أبرد شهور السنة وفقًا للتقويم القبطي، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر. ويبدأ شهر طوبة في 9 يناير من كل عام ميلادي، ويستمر لمدة 30 يومًا كاملة، ما يجعله الشهر الخامس في ترتيب الشهور القبطية.

وخلال أيام طوبة، تشهد البلاد موجات برد قاسية أحيانًا، مع نشاط للرياح وسقوط الأمطار في بعض المحافظات، وهو ما يجعل المواطنين أكثر حرصًا على متابعة حالة الطقس بشكل يومي.

موعد انتهاء شهر طوبة رسميًا 2026

بحسب التقويم القبطي، ينتهي شهر طوبة رسميًا يوم 7 فبراير 2026، ليكون هذا اليوم هو آخر أيام الشهر الأكثر برودة خلال العام. وتُعرف الأيام الأخيرة من طوبة بكونها مرحلة انتقالية في الطقس، حيث تبدأ درجات الحرارة في التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، إيذانًا بقدوم شهر أمشير.

متى يبدأ شهر أمشير 2026؟

يبدأ شهر أمشير 2026 رسميًا يوم 8 فبراير ويستمر حتى 9 مارس 2026، ليحل بعد انتهاء شهر طوبة مباشرة. ويُعد أمشير من أكثر الشهور القبطية شهرة بين المواطنين، بسبب ما يرتبط به من تقلبات جوية حادة ونشاط ملحوظ للرياح المثيرة للأتربة.

لماذا يشتهر أمشير بـ«الزعابيب»؟

اكتسب شهر أمشير سمعته الواسعة بسبب الرياح القوية والعواصف الترابية التي قد تشهدها البلاد خلاله، وهو ما يطلق عليه شعبيًا «زعابيب أمشير». وغالبًا ما تتسبب هذه الرياح في انخفاض الرؤية الأفقية، واضطراب حركة الملاحة أحيانًا، إلى جانب الشعور بعدم استقرار الأحوال الجوية بشكل عام.

التقويم القبطي وأهميته في متابعة الطقس

يعتمد كثير من المصريين، خاصة في الريف والمناطق الزراعية، على التقويم القبطي لمعرفة التغيرات المناخية ومواسم الزراعة. ويربط هذا التقويم بين الشهور القبطية وحالة الطقس السائدة، وهو ما يجعل شهري طوبة وأمشير محط اهتمام سنوي واسع.

ترتيب الشهور القبطية لعام 2026

يضم التقويم القبطي 13 شهرًا، بواقع 30 يومًا لكل شهر، باستثناء الشهر الأخير «النسئ» الذي يتراوح بين 5 و6 أيام، ويأتي ترتيب الشهور القبطية لعام 2026 كالتالي:

توت: من 11 سبتمبر حتى 10 أكتوبر

بابه: من 11 أكتوبر حتى 10 نوفمبر

هاتور: من 11 نوفمبر حتى 9 ديسمبر

كهيك: من 10 ديسمبر حتى 8 يناير

طوبة: من 9 يناير حتى 7 فبراير 2026

أمشير: من 8 فبراير حتى 9 مارس 2026

برمهات: من 10 مارس حتى 8 أبريل

برمودا: من 9 أبريل حتى 8 مايو

بشنس: من 9 مايو حتى 7 يونيو

بؤونة: من 8 يونيو حتى 7 يوليو

أبيب: من 8 يوليو حتى 6 أغسطس

مسرى: من 7 أغسطس حتى 5 سبتمبر

النسئ: من 6 سبتمبر حتى 10 سبتمبر

ماذا بعد طوبة وأمشير؟

مع انتهاء شهر أمشير، تبدأ الأجواء في التحسن التدريجي، ويقترب فصل الربيع الذي يتميز بالاعتدال النسبي في درجات الحرارة. لذلك يترقب المواطنون هذه الفترة لمعرفة مدى استمرار التقلبات الجوية، خاصة مع التغيرات المناخية التي يشهدها العالم خلال السنوات الأخيرة.

وبذلك، يكون 7 فبراير 2026 هو الموعد الرسمي لانتهاء شهر طوبة، بينما يبدأ شهر أمشير في 8 فبراير، حاملاً معه رياحه المعروفة وتقلباته الجوية التي ينتظرها الجميع بحذر وترقب.