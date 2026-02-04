عاجل..موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية بالاسم ورقم الجلوس خلال ساعات

تعيش محافظة الإسماعيلية حالة من الترقب والقلق بين الطلاب وأولياء الأمور، بالتزامن مع قرب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية 2026 للفصل الدراسي الأول، وذلك بعد تراجع نسب النجاح في الصف الثالث الإعدادي بعدد من المحافظات الأخرى، ما زاد من حدة القلق انتظارًا لاعتماد النتيجة رسميًا، ويرصد الموجز التفاصيل

وأكدت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي أصبحت في مراحلها النهائية داخل الكنترولات، ومن المقرر إعلانها بعد قليل فور الانتهاء من المراجعات الفنية الدقيقة واعتمادها من المحافظ.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية رسميًا

ومن المنتظر أن يعتمد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، بحضور قيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، في إطار الحرص على الشفافية والدقة قبل إتاحتها للطلاب.

وتشمل النتيجة كافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، حيث سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية بالاسم ورقم الجلوس، بما يتيح للطلاب وأولياء الأمور سهولة الاستعلام ومعرفة الدرجات التفصيلية في جميع المواد.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2026.. مراجعات دقيقة داخل الكنترولات

أوضحت مديرية التربية والتعليم أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات تمت وفقًا لضوابط مشددة، مع مراجعة شاملة لكراسات الإجابة، خاصة في المواد الأساسية، وذلك لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا دون أي أخطاء.

وأكدت المصادر أن الكنترولات انتهت من أغلب الأعمال الفنية، ولم يتبقَ سوى اللمسات الأخيرة قبل اعتماد النتيجة، في ظل تعليمات مشددة بسرعة الإنجاز دون الإخلال بمعايير الدقة.

رابط نتيجة تالتة إعدادي الترم الأول 2026 بالإسماعيلية

وفرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026، ليكون متاحًا فور اعتماد النتيجة رسميًا، حيث يمكن للطلاب الاستعلام باستخدام رقم الجلوس، كما سيتم إعلان النتائج داخل المدارس التابعة لكل إدارة تعليمية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الزحام داخل المدارس وتسهيل عملية الحصول على النتيجة، خاصة مع زيادة معدلات البحث عبر الإنترنت عن نتيجة تالتة إعدادي محافظة الإسماعيلية خلال الساعات الأخيرة.

قلق بسبب تراجع النتائج في محافظات أخرى

يأتي هذا الترقب في ظل حالة من القلق بين أولياء الأمور، بعد تداول أخبار عن تراجع نسب النجاح في الشهادة الإعدادية بعدد من المحافظات، وهو ما دفع الكثيرين لمتابعة الأخبار لحظة بلحظة انتظارًا لنتيجة الإسماعيلية، آملين في تحقيق نتائج مطمئنة لأبنائهم.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة من خلال:

الدخول على الرابط الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية بعد اعتماد النتيجة.

إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

التوجه إلى المدرسة المقيد بها الطالب للاطلاع على كشوف النتائج.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل نسب النجاح وأسماء الأوائل فور اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية 2026 رسميًا.