شاركت شركة روساتوم الروسية والمسئولة عن بناء محطة الضبعة النووية، في الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، أحد أكبر معارض الكتاب في العالم، والذي أُقيم في الفترة من 21 يناير إلى 3 فبراير في القاهرة (مصر). وتأتي مشاركة المؤسسة الحكومية في إطار جهودها المنهجية لبناء حوار مفتوح مع المجتمع وتعزيز وعي الشباب بالتقنيات النووية من خلال صيغ تفاعلية مبسطة وسهلة الوصول.

روساتوم تشارك في أكبر معرض دولي للكتاب في الشرق الأوسط

الموجز ينقل التفاصيل، وشاركت روساتوم في المعرض بالتعاون مع المركز الثقافي الروسي في القاهرة حيث نظمت الشركة على مدار أيام المعرض، في الجناح الروسي سلسلة من الأنشطة التعليمية التفاعلية والألعاب العملية الموجهة لزوار من مختلف الفئات العمرية.

وركّزت هذه الأنشطة على شرح أساسيات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ودور التقنيات النووية في التنمية المستدامة، والطب، والتقدم التكنولوجي.

وقد شارك في فعاليات روساتوم أكثر من 800 زائر، من بينهم 120 مشاركًا في النسخة التفاعلية من المسابقة العالمية للطاقة الذرية (Global Atomic Quiz)، ما يعكس مستوى عالياً من الاهتمام بالمعرفة العلمية.

وفي إطار برنامجها الثقافي والتوعوي، نظمت روساتوم أيضًا جلسة أدبية بعنوان «الكتابة عن الحياة العادية في الأزمنة الاستثنائية». وشارك في الجلسة الكاتب والأكاديمي الجنوب أفريقي المعروف عمـران كوفاديا، الحائز على جائزة "ماضي المستقبل" الدولية للأدب والخيال العلمي، التي أسسها صندوق "أتوم" بدعم من شركة روساتوم.

وناقش المشاركون خلال الجلسة كيف يمكن توظيف الخيال والسرد القصصي في تبسيط وشرح التقنيات المعقدة، بما في ذلك الطاقة النووية، وذلك من خلال ربط المفاهيم العلمية بأمثلة من الحياة اليومية للإنسان. وأدارت الجلسة الكاتبة والناقدة الأدبية المصرية أمنية طلعت.

وتعليقًا على مشاركة روساتوم في هذا الحدث الضخم، صرح مراد أصلانوف، مدير مكتب الشركة في مصر: "يوفر معرض القاهرة الدولي للكتاب فرصة فريدة للتواصل المباشر والمفتوح مع جمهور واسع. وتعكس مشاركتنا حرص "روساتوم" على رفع مستوى المعرفة بالتقنيات النووية من خلال معلومات واضحة قائمة على الحقائق والحوار التفاعلي. وتلعب التقنيات النووية دورًا مهمًا في تشكيل تنمية مستدامة وموجهة نحو المستقبل، ولذلك تبقى مخاطبة فئة الشباب إحدى أولوياتنا الرئيسية."



ويُقام معرض القاهرة الدولي للكتاب منذ عام 1969، حيث أُسس في إطار الاحتفال بمرور ألف عام على تأسيس مدينة القاهرة. ويُعد المعرض اليوم أحد أكبر معارض الكتاب في العالم، ولا يسبقه من حيث الحجم سوى معرض فرانكفورت الدولي للكتاب. ويستقطب المعرض سنويًا أكثر من مليوني زائر، مما يؤكد مكانته وأهميته الدولية. وبفضل إرثه الثقافي وتركيزه على التنمية الفكرية، يواصل المعرض أداء دوره كمنصة مهمة تجمع كبار المفكرين والمبدعين والمهتمين من مختلف أنحاء العالم.

تُعد جائزة "ماضي المستقبل"، التي أسسها صندوق دعم المبادرات العلمية والتثقيفية والتواصلية "أتوم" تحت مظلة المؤسسة الحكومية «روساتوم»، منصة مهمة لاكتشاف أفكار وأصوات جديدة في أدب الخيال العلمي، مع التركيز على القصص التي تحمل رؤى متفائلة للتقدم التكنولوجي. وتهدف الجائزة إلى إلهام الكتّاب لابتكار عوالم يكون فيها العلم والتقدم محركين للتغيير الإيجابي، وتسهم في تقديم المستقبل ليس كتهديد، بل كفرصة لتحقيق تنمية متناغمة بين الإنسان والتكنولوجيا. وتُمنح الجائزة في ثلاث فئات: «أفضل قصة قصيرة»، و«أفضل قصة قصيرة للأطفال والشباب»، و«أفضل قصة قصيرة بلغة أجنبية» .

